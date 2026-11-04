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Emre Belözoğlu, Liverpool maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu. 46 yaşındaki teknik adamın, bugün (Çarşamba) Liverpool maçına çıkması için tüm prosedürler tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 11:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 11:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu, Liverpool maçına çıkacak mı?
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Emre Belözoğlu, Samandıra'ya gidiyor. A Spor'un haberine göre, genç teknik adam, Liverpool maçı öncesi oyuncularla bir araya gelecek.

46 yaşındaki teknik adamın Liverpool maçına çıkması için tüm prosedürler tamamlandı.

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Emre Belözoğlu, Samandıra'da Dirk Kuyt ile görüşecek. Genç teknik adam, bu görüşmeden sonra Liverpool maçına çıkıp çıkmayacağına karar verecek. Emre Belözoğlu, saha kenarında olmasa da Liverpool karşılaşmasını tribünden takip edecek.

RESMEN AÇIKLANMIŞTI!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamış ve genç teknik direktör için resmi açıklamayı salı akşamı yapmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, KAP açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesaplarından Emre Belözoğlu paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe: "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"



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