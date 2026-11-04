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Lamine Yamal, Mbappe'yi geride bıraktı! Tarihi rekor

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Aston Villa karşısında attığı golle Kylian Mbappe'nin rekorunu kıran 19 yaşındaki futbolcu, turnuva tarihinde 20 yaşına gelmeden en fazla gol atan oyuncu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 10:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Lamine Yamal, Mbappe'yi geride bıraktı! Tarihi rekor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, sahasında Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederken Lamine Yamal tarihi bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibinin 19 yaşındaki yıldızı, karşılaşmanın 7. dakikasında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü genç futbolcusu unvanını ele geçirdi.

MBAPPE'NİN REKORUNU KIRDI!

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Aston Villa savunmasının hatasını değerlendiren Lamine Yamal, ceza sahasında sol ayağıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. golünü kaydeden İspanyol futbolcu, 20 yaşına gelmeden turnuvada en fazla gol atan isim oldu.

Yamal, daha önce Monaco ve Paris Saint-Germain formalarıyla 20 yaşına gelmeden 13 gol atan Kylian Mbappe'yi geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

37 MAÇTA TARİHE GEÇTİ!

Barcelona'nın genç yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 37 karşılaşmada 14 gol ve 13 asistlik performansa ulaştı.

Henüz 19 yaşında olan Yamal, 13 Temmuz 2027'de 20 yaşına girecek. İspanyol futbolcu, bu tarihe kadar atacağı gollerle rekorunu geliştirme fırsatına da sahip.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GOLCÜ GENÇLERİ

Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşına gelmeden en fazla gol atan futbolcular şu şekilde:

Lamine Yamal: 14 gol
Kylian Mbappe: 13 gol
Erling Haaland: 10 gol
Patrick Kluivert: 7 gol
Raul Gonzalez, Karim Benzema ve Jude Bellingham: 6'şar gol

REKORLARA DOYMUYOR!

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce de birçok yaş rekorunun sahibi olmuştu.

Barcelona'nın yıldızı, 16 yaş 83 günlükken ilk 11'de sahaya çıkarak turnuva tarihinde bir karşılaşmaya başlayan en genç futbolcu olmuştu.

Ayrıca 18 yaşına gelmeden 5, 19 yaşına gelmeden ise 11 gol atan Yamal, bu yaş kategorilerindeki gol rekorlarını da elinde bulunduruyor.

Barcelona'nın Aston Villa karşısındaki 3-0'lık galibiyetinde perdeyi açan Yamal, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

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