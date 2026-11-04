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Fenerbahçe - Liverpool: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 01:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe - Liverpool: Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.



Liverpool: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas.



Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

OPPONG BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

AVRUPA'DA 310. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 44. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 44. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7.SEZON

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

FENERBAHÇE'NİN ORGANİZASYONDAKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

Sezon

  

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
1996-97

  

 6

 2

 1

 3

 3

 6
2001-02

  

 6

 -

 -

 6

 3

 12
2004-05

  

 6

 3

 -

 3

 10

 13
2005-06

  

 6

 1

 1

 4

 7

 14
2007-08

  

 10

 5

 2

 3

 15

 14
2008-09

  

 6

 -

 2

 4

 4

 11
2026-27

  

 3

 -

 2

 1

 3

 9
Toplam

  

 43

 11

 8

 24

 45

 79
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 48

 19

 15

 14

 70

 54
UEFA Şampiyonlar Ligi

 43

 11

 8

 24

 45

 79
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 309

 122

 69

 118

 420

 435
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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