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Anadolu Efes, Paris Basketbol'u ağırlıyor!

EuroLeague'de 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Paris Basketbol karşısında galibiyet arayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Paris Basketbol'u ağırlıyor!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) onuncu haftasında 5 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.  Müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından yayımlanacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 923. maçı

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 675. maçını yapacak. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

İki takım Avrupa Ligi'nde 5. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



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