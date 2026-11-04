Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası Kuyt'ın geleceği belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yaşanan hareketli süreçte karar verildi.
Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu, Liverpool maçının ardından görevine başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KUYT GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Kasımpaşa'da başarılı bir dönem geçiren Emre Belözoğlu için ilk olarak Kasımpaşa Kulübü Başkanı Davut Dişli ile görüşüldü. Görüşmede sarı-lacivertli kulübe kolaylık sağlanacağı yönünde söz alındı.
Ardından Emre Belözoğlu ile bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Belözoğlu'nun para veya sözleşme süresi konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı ve 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni teknik heyet yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme de Dirk Kuyt cephesinde yaşandı. Hollandalı futbolcunun yeni dönemde de görevine devam edeceği öğrenildi.
KOCAMAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Emre Belözoğlu'nun imza sırasında yaptığı açıklama da gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın, "Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim fakat bu camiayı toparlayacak tek isim Aykut Kocaman'dır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi, Liverpool karşılaşmasının ardından resmen başlayacak.
Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu, Liverpool maçının ardından görevine başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KUYT GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Kasımpaşa'da başarılı bir dönem geçiren Emre Belözoğlu için ilk olarak Kasımpaşa Kulübü Başkanı Davut Dişli ile görüşüldü. Görüşmede sarı-lacivertli kulübe kolaylık sağlanacağı yönünde söz alındı.
Ardından Emre Belözoğlu ile bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Belözoğlu'nun para veya sözleşme süresi konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı ve 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni teknik heyet yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme de Dirk Kuyt cephesinde yaşandı. Hollandalı futbolcunun yeni dönemde de görevine devam edeceği öğrenildi.
KOCAMAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Emre Belözoğlu'nun imza sırasında yaptığı açıklama da gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın, "Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim fakat bu camiayı toparlayacak tek isim Aykut Kocaman'dır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi, Liverpool karşılaşmasının ardından resmen başlayacak.
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