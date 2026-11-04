Bugün
20:45
Fenerbahçe
Liverpool
Bugün
20:45
AEK Athens
Real Madrid
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
18:30
Rennes
Olympiakos

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 54 takımın mücadele edeceği eşleşmeler belli oldu. Karşılaşmalar, 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.

Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupada dördüncü eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

  • Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
  • Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor
  • Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK
  • KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969
  • Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor
  • Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor
  • Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor
  • AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK
  • Bodrum FK-Eskişehirspor
  • ISBAŞ Isparta 32-Corendon Alanyaspor
  • MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
  • Manisa FK-Sebatspor
  • KCT 1461 Trabzon-SMS Grup Sarıyer
  • Silivrispor-Bursaspor
  • Kocaelispor-Serikspor
  • Adana 01-Turka Esenler Erokspor
  • Balıkesirspor-İstanbulspor
  • Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor
  • Bandırmaspor-Ankaraspor
  • Göztepe-Açıkalın Erciyes 38
  • Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor
  • Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor
  • Gaziantep FK-Aliağa Futbol
  • Eyüpspor-Muşspor
  • Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka
  • Bitlis 1916-Kasımpaşa
  • Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor


> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.