Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.
Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kupada dördüncü eleme turunun eşleşmeleri şöyle:
Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kupada dördüncü eleme turunun eşleşmeleri şöyle:
- Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
- Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor
- Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK
- KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969
- Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor
- Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor
- Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor
- AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK
- Bodrum FK-Eskişehirspor
- ISBAŞ Isparta 32-Corendon Alanyaspor
- MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
- Manisa FK-Sebatspor
- KCT 1461 Trabzon-SMS Grup Sarıyer
- Silivrispor-Bursaspor
- Kocaelispor-Serikspor
- Adana 01-Turka Esenler Erokspor
- Balıkesirspor-İstanbulspor
- Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor
- Bandırmaspor-Ankaraspor
- Göztepe-Açıkalın Erciyes 38
- Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor
- Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor
- Gaziantep FK-Aliağa Futbol
- Eyüpspor-Muşspor
- Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka
- Bitlis 1916-Kasımpaşa
- Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor
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