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Fenerbahçe'de Tima Pouye'den kötü haber!

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Tima Pouye'nin sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Valencia Basket karşılaşmasında sakatlanan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Tima Pouye'den kötü haber!
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Tima Pouye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Valencia Basket ile oynanan karşılaşmada sakatlanan basketbolcunun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

TIMA POUYE'NİN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Valencia Basket karşılaşmasının son çeyreğinde sakatlık yaşayan Tima Pouye, detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Fransız oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması bulunduğu belirlendi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Tima Pouye, dün evimizde Valencia Basket'i konuk ettiğimiz Kadınlar Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan detaylı tetkikler sonucu oyuncumuzda sağ diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Tima'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLDİ

Fransız oyun kurucu Tima Pouye, sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.



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