Barcelona'ya Rodri şoku!

Barcelona, Rodri'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa karşılaşmasında yaşadığı kas rahatsızlığının ardından sağlık kontrollerinden geçirilen İspanyol futbolcunun sağ arka adalesinde (biceps femoris kası) hafif düzeyde sakatlık tespit edildiği bildirildi.
ATLETICO MADRID MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Barcelona, Rodri'nin gelecek pazar günü Atletico Madrid ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.
Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresinin sakatlığın seyrine bağlı olacağı belirtilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
ATLETICO MADRID MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Barcelona, Rodri'nin gelecek pazar günü Atletico Madrid ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.
Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresinin sakatlığın seyrine bağlı olacağı belirtilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
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