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Barcelona'ya Rodri şoku!

Barcelona, Aston Villa maçında sakatlanan Rodri'nin sağ arka adalesinde hafif düzeyde sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 15:23
Fotoğraf: X.com
Barcelona'ya Rodri şoku!
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Barcelona, Rodri'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa karşılaşmasında yaşadığı kas rahatsızlığının ardından sağlık kontrollerinden geçirilen İspanyol futbolcunun sağ arka adalesinde (biceps femoris kası) hafif düzeyde sakatlık tespit edildiği bildirildi.

ATLETICO MADRID MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Barcelona, Rodri'nin gelecek pazar günü Atletico Madrid ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresinin sakatlığın seyrine bağlı olacağı belirtilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.



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