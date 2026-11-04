Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibine yönelik çalışmalar sürerken, kulüp yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski efsane kaleci Volkan Demirel'i yeniden Fenerbahçe bünyesinde görmek istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe yönetimi, 45 yaşındaki Volkan Demirel'e futbol yapılanmasında önemli bir rol vermeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırabileceği ve Demirel'in bu göreve getirilebileceği belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel'in, Emre Belözoğlu'nun ekibinde nasıl bir görev üstleneceği merak konusu oldu.
17 YIL FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU
Volkan Demirel, 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli takımda 17 yıl boyunca görev yapan eski milli kaleci, bu süreçte başka bir takımda forma giymedi.
Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimler arasında yer alan Demirel'in kulübe dönme ihtimali, sarı-lacivertli camiada gündem oldu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski efsane kaleci Volkan Demirel'i yeniden Fenerbahçe bünyesinde görmek istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe yönetimi, 45 yaşındaki Volkan Demirel'e futbol yapılanmasında önemli bir rol vermeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırabileceği ve Demirel'in bu göreve getirilebileceği belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel'in, Emre Belözoğlu'nun ekibinde nasıl bir görev üstleneceği merak konusu oldu.
17 YIL FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU
Volkan Demirel, 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli takımda 17 yıl boyunca görev yapan eski milli kaleci, bu süreçte başka bir takımda forma giymedi.
Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimler arasında yer alan Demirel'in kulübe dönme ihtimali, sarı-lacivertli camiada gündem oldu.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü