Galatasaray'dan Stuttgart'ın hoparlör paylaşımına gönderme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, dün akşam RAMS Park'ın hoparlörlerini paylaşarak taraftarı kızdıran Stuttgart'ta gönderme yaptı. Yapılan paylaşımda hoparlör detayı dikkat çekti.
Stuttgart, sosyal medya hesabından RAMS Park'ta bulunan bir hoparlörün fotoğrafını düşünme emojisiyle birlikte yayımladı. Paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi gündeme geldi.
Alman ekibi, yaklaşık bir saat sonra ilk paylaşımını alıntılayarak yeni bir gönderi yayımladı.
Stuttgart, söz konusu paylaşımında, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Stuttgart, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından hem ilk paylaşımını hem de yaptığı açıklamayı hesabından kaldırdı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Stuttgart maçı sonrası paylaşımı 🇩🇪 "Hoşça kal" https://t.co/5pJSffeTlG
— Sporx (@sporx) November 3, 2026
Stuttgart, sosyal medya hesabından RAMS Park'ta bulunan bir hoparlörün fotoğrafını düşünme emojisiyle birlikte yayımladı. Paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi gündeme geldi.
Alman ekibi, yaklaşık bir saat sonra ilk paylaşımını alıntılayarak yeni bir gönderi yayımladı.
Stuttgart, söz konusu paylaşımında, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Stuttgart, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından hem ilk paylaşımını hem de yaptığı açıklamayı hesabından kaldırdı.
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