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Galatasaray'dan Stuttgart'ın hoparlör paylaşımına gönderme

Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray maç sonunda bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin hoparlör göndermesine aynı şekilde hoparlör ile yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 01:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Stuttgart'ın hoparlör paylaşımına gönderme
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, dün akşam RAMS Park'ın hoparlörlerini paylaşarak taraftarı kızdıran Stuttgart'ta gönderme yaptı. Yapılan paylaşımda hoparlör detayı dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Stuttgart, sosyal medya hesabından RAMS Park'ta bulunan bir hoparlörün fotoğrafını düşünme emojisiyle birlikte yayımladı. Paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi gündeme geldi.

Alman ekibi, yaklaşık bir saat sonra ilk paylaşımını alıntılayarak yeni bir gönderi yayımladı.

Stuttgart, söz konusu paylaşımında, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stuttgart, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından hem ilk paylaşımını hem de yaptığı açıklamayı hesabından kaldırdı.



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