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Flaş: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye dönüyor iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski kaptan Volkan Demirel'i kulüp bünyesinde görevlendirmek istediği ve deneyimli teknik adamı futbol direktörlüğü için düşündüğü iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 09:17 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Flaş: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye dönüyor iddiası!
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Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibine yönelik çalışmalar sürerken, kulüp yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski efsane kaleci Volkan Demirel'i yeniden Fenerbahçe bünyesinde görmek istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe yönetimi, 45 yaşındaki Volkan Demirel'e futbol yapılanmasında önemli bir rol vermeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırabileceği ve Demirel'in bu göreve getirilebileceği belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel'in, Emre Belözoğlu'nun ekibinde nasıl bir görev üstleneceği merak konusu oldu.

17 YIL FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU

Volkan Demirel, 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli takımda 17 yıl boyunca görev yapan eski milli kaleci, bu süreçte başka bir takımda forma giymedi.

Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimler arasında yer alan Demirel'in kulübe dönme ihtimali, sarı-lacivertli camiada gündem oldu.



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