Bugün
20:45
Galatasaray
VfB Stuttgart
Bugün
20:45
Shakhtar
Sporting CP
Bugün
23:00
Barcelona
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Bayern Munih
Bugün
23:00
M. United
Roma
Bugün
23:00
Feyenoord
Inter
Bugün
23:00
Bodo/Glimt
Lille
Bugün
23:00
Villarreal
PSG
Bugün
23:00
LASK
Slovan Bratislava

Rizespor'dan Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 19:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Rizespor'dan Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp başkan yardımcısı ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yazılı açıklamasında, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'a yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ameliyata karar verildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bugün başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 6-12 hafta olması öngörülmektedir." denildi.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.