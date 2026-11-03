Bugün
BİTTİ
Galatasaray
2
VfB Stuttgart
0
Bugün
BİTTİ
Shakhtar
0
Sporting CP
1
CANLI
11'
Barcelona
1
Aston Villa
0
CANLI
12'
Atletico Madrid
0
Bayern Munih
0
CANLI
12'
M. United
0
Roma
1
CANLI
11'
Feyenoord
0
Inter
1
CANLI
12'
Bodo/Glimt
0
Lille
0
CANLI
12'
Villarreal
0
PSG
2
CANLI
12'
LASK
0
Slovan Bratislava
0

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya iki sayı farkla mağlup oldu

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 73-71 yenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya iki sayı farkla mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 73-71 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Valencia Basket, ikinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Tarfin'de Lauren Betts'in 16 sayısı maçı kazanmaya yetmedi,

İspanyol ekibinde ise Alexis Peterson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Stefan Stefanov (Bulgaristan)

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 2, Lacan 12, Pouye 6, Meesseman 9, Geiselsoder 2, Juskaite 6, Alperi Onar 2, Zeynep Gül, Allemand 5, Angloma 11, Betts 16

Valencia Basket: Buenavida 5, Peterson 21, Araujo 6, Bibby 8, Carrera 9, Takacs-Kiss 2, Balogun 9, Borkowska 5, Pueyo 6, Suarez, Hernandez 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 42-37

3. Periyot: 62-57



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.