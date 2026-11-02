Başarısızlığı başarısından çok satan kulüp: Manchester United

Manchester United'da tartışmalar artık yalnızca sonuçlar, transferler veya teknik direktör tercihleriyle sınırlı değil. İngiliz devinin yaşadığı her sorun, eski yıldızların yorumlarıyla büyüyerek dijital platformlarda yeni bir yayın konusuna dönüşüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Michael Carrick'in geleceğinden futbolcuların profesyonelliğine kadar birçok başlık, televizyon programlarının ardından YouTube kanallarında ve podcast yayınlarında yeniden ele alınıyor. Ortaya çıkan tablo ise şu soruyu gündeme getiriyor: Manchester United'ın krizi, başlı başına bir içerik ekonomisi mi yarattı?
Kulübün perde arkasına geniş erişim sağlayan Amazon'un All or Nothing belgesel ekibi de sezon boyunca Old Trafford'da yaşananları takip ediyor.
Bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri Gary Neville. Manchester United'ın Bournemouth'a 3-0 yenildiği karşılaşmayı Sky Sports için yorumlayan eski kaptan, maçın ardından yaptığı podcast yayınında bazı futbolcuların profesyonelliğini sorguladı.
Neville, oyuncuların saha dışındaki alışkanlıklarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"Manchester'da yaşıyorum ve bazıları o kadar da profesyonel değil. Birkaç tanesi doğru saatte yatmıyor, doğru şeyleri yemiyor. Her günün her dakikasında Manchester United'ı düşünmüyor."
Eski futbolcuların eleştirileri geçmişte ağırlıklı olarak televizyon ekranlarıyla sınırlıyken artık aynı değerlendirmeler farklı platformlarda günlerce gündemde kalabiliyor.
ESKİ YILDIZLAR, YENİ YAYIN PLATFORMLARI
Neville'ın 2021'de kurduğu The Overlap, video ve podcast yayınlarıyla spor medyasında etkili bir platforma dönüştü. Mark Goldbridge'e ait YouTube kanallarını bünyesine katması da Manchester United merkezli yayınların kapsamını genişletti.
Maçları izlerken yaptığı sert ve zaman zaman küfürlü yorumlarla tanınan Goldbridge'in kanalları, toplamda 3,7 milyondan fazla aboneye ulaştı. Goldbridge, Manchester United'ın gol rekorunu elinde bulunduran Wayne Rooney ile birlikte Stick to United programını sunuyor.
Rooney, bu platformda Carrick'in oyuncularının silkelenmesi gerektiğini savunurken Roy Keane de teknik direktör ve yardımcılarının görevde kalmalarını "şans" olarak değerlendirdi. Neville ise bazı durumlarda teknik adamlarla yolların kendi iyilikleri için ayrılması gerektiğini dile getirdi.
Böylece Manchester United'ın eski yıldızları, kulübü yalnızca yorumlayan değil, etrafındaki tartışmaların yönünü belirleyen isimler haline geldi.
MARTINEZ'DEN SCHOLES'A YANIT
Paul Scholes ve Nicky Butt'ın birlikte sunduğu The Good, The Bad & The Football da bu yayın ağının bir başka parçası.
İkilinin geçtiğimiz sezon Old Trafford'da oynanan Manchester derbisi öncesinde Lisandro Martinez hakkında yaptığı yorumlar, oyuncular ile eski futbolcular arasındaki gerilimin örneklerinden biri oldu.
Butt, Erling Haaland'ın Martinez'i kaldırıp beraberinde götürebileceğini söylerken Scholes, Norveçli golcünün Arjantinli savunmacıyı golün ardından ağlara fırlatabileceği yorumunu yaptı.
Ancak Manchester United karşılaşmayı 2-0 kazandı ve Martinez performansıyla öne çıktı. Arjantinli futbolcu, maçın ardından Scholes'un istediğini söyleyebileceğini belirtirken kendisine yönelik eleştirilerini yüz yüze de dile getirebileceğini ifade etti.
CARRICK: "HİÇBİR FAYDASI YOK"
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick ise eski takım arkadaşlarından ve kulübün eski oyuncularından gelen yorumlarla mümkün olduğunca ilgilenmediğini söyledi.
Carrick, basın toplantısında konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Görmem gereken şeyleri görüyorum. Bu yorumları özellikle aramıyorum çünkü hiçbir şekilde yardımcı olmuyor."
Önceliğinin taraftarların düşünceleri olduğunu vurgulayan İngiliz teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taraftarların ne düşündüğünü önemsiyorum. Stadyumdaki atmosferi, bizi görmek ve desteklemek için deplasmanlara gitmelerini önemsiyorum. Onlara ne verdiğimiz, ne sunduğumuz ve onların ne gördüğü benim için önemli. Bunun dışındaki şeylere gerçekten dikkat etmiyorum."
TEN HAG: "OYUNCULAR DAHA FAZLA DESTEKLENEBİLİR"
Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag da benzer bir noktaya dikkat çekti.
The Athletic'e konuşan Hollandalı çalıştırıcı, Gary Neville ve Rio Ferdinand gibi isimlerin değerlendirmelerinin bazı oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini belirtti.
Ten Hag, "Bazı oyuncular bundan etkileniyor ve rahatsız oluyor. Çok büyük başarılar kazandılar ancak kulübe ve oyunculara daha fazla yardımcı olabilirler." ifadelerini kullandı.
Neville da eleştiri ile taraftarlık arasındaki dengeyi her zaman doğru kuramadığını kabul etti. Ferdinand'ın podcast yayınına katılan eski kaptan, yorumlaması en zor karşılaşmaların Manchester United maçları olduğunu söyledi.
ESKİ FUTBOLCULAR: "KULÜBÜ SEVDİĞİMİZ İÇİN ELEŞTİRİYORUZ"
Eleştirilerin diğer tarafında ise Manchester United'ın geçmişteki başarılarını yaşamış isimlerin beklentileri bulunuyor.
Old Trafford'da 19 yılda 18 büyük kupa kazanan Neville, Bournemouth karşılaşmasında tribünlerde açılan "standartlar" pankartına atıfta bulunarak kulübün alışılmış seviyesini uzun zaman önce kaybettiğini savundu.
Nicky Butt da eski futbolcuların amacının kulübe zarar vermek olmadığını belirtti. Çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olduğunu hatırlatan Butt, kötü gidişatı dile getirmelerinin arkasında kulübe duydukları bağlılığın bulunduğunu söyledi.
SAHADAKİ SIKINTIYA RAĞMEN İLGİ AZALMIYOR
Manchester United hakkındaki olumsuz haberler, yalnızca kendi taraftarlarının değil, rakip takım destekçilerinin de ilgisini çekiyor. Bu durum, sportif başarısızlıkların kulübe yönelik görünürlüğü mutlaka azaltmadığını gösteriyor.
2013'teki son Premier Lig şampiyonluğunun ardından yaşanan sorunlara rağmen United, ticari anlaşmaları ve maç günü gelirleriyle dünya futbolunun en yüksek gelir elde eden kulüpleri arasında kalmayı sürdürdü.
Kulübün eski üst düzey yöneticisi Ed Woodward'ın 2018'de, saha performansının ticari faaliyetler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını söylemesi de taraftarların tepkisini çekmişti.
Old Trafford tribünlerinde sıkça görülen "Nefret edilir, sevilir, asla görmezden gelinmez" sloganı, bu ilginin kulüp tarafından da benimsendiğini ortaya koyuyor. Manchester United, aynı ifadeyi taşıyan bir giyim koleksiyonunu da satışa çıkarmıştı.
Sonuç olarak Old Trafford'daki tartışma iki yönlü ilerliyor: Eski yıldızlar kulübün kaybettiğini düşündükleri standartları hatırlatırken Manchester United'ın bitmeyen gündemi, hem yayıncılar hem de kulübün kendisi için güçlü bir ilgi kaynağı olmaya devam ediyor.
Kulübün perde arkasına geniş erişim sağlayan Amazon'un All or Nothing belgesel ekibi de sezon boyunca Old Trafford'da yaşananları takip ediyor.
NEVILLE'DAN FUTBOLCULARA SERT ELEŞTİRİ
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Bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri Gary Neville. Manchester United'ın Bournemouth'a 3-0 yenildiği karşılaşmayı Sky Sports için yorumlayan eski kaptan, maçın ardından yaptığı podcast yayınında bazı futbolcuların profesyonelliğini sorguladı.
Neville, oyuncuların saha dışındaki alışkanlıklarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"Manchester'da yaşıyorum ve bazıları o kadar da profesyonel değil. Birkaç tanesi doğru saatte yatmıyor, doğru şeyleri yemiyor. Her günün her dakikasında Manchester United'ı düşünmüyor."
Eski futbolcuların eleştirileri geçmişte ağırlıklı olarak televizyon ekranlarıyla sınırlıyken artık aynı değerlendirmeler farklı platformlarda günlerce gündemde kalabiliyor.
ESKİ YILDIZLAR, YENİ YAYIN PLATFORMLARI
Neville'ın 2021'de kurduğu The Overlap, video ve podcast yayınlarıyla spor medyasında etkili bir platforma dönüştü. Mark Goldbridge'e ait YouTube kanallarını bünyesine katması da Manchester United merkezli yayınların kapsamını genişletti.
Maçları izlerken yaptığı sert ve zaman zaman küfürlü yorumlarla tanınan Goldbridge'in kanalları, toplamda 3,7 milyondan fazla aboneye ulaştı. Goldbridge, Manchester United'ın gol rekorunu elinde bulunduran Wayne Rooney ile birlikte Stick to United programını sunuyor.
Rooney, bu platformda Carrick'in oyuncularının silkelenmesi gerektiğini savunurken Roy Keane de teknik direktör ve yardımcılarının görevde kalmalarını "şans" olarak değerlendirdi. Neville ise bazı durumlarda teknik adamlarla yolların kendi iyilikleri için ayrılması gerektiğini dile getirdi.
Böylece Manchester United'ın eski yıldızları, kulübü yalnızca yorumlayan değil, etrafındaki tartışmaların yönünü belirleyen isimler haline geldi.
MARTINEZ'DEN SCHOLES'A YANIT
Paul Scholes ve Nicky Butt'ın birlikte sunduğu The Good, The Bad & The Football da bu yayın ağının bir başka parçası.
İkilinin geçtiğimiz sezon Old Trafford'da oynanan Manchester derbisi öncesinde Lisandro Martinez hakkında yaptığı yorumlar, oyuncular ile eski futbolcular arasındaki gerilimin örneklerinden biri oldu.
Butt, Erling Haaland'ın Martinez'i kaldırıp beraberinde götürebileceğini söylerken Scholes, Norveçli golcünün Arjantinli savunmacıyı golün ardından ağlara fırlatabileceği yorumunu yaptı.
Ancak Manchester United karşılaşmayı 2-0 kazandı ve Martinez performansıyla öne çıktı. Arjantinli futbolcu, maçın ardından Scholes'un istediğini söyleyebileceğini belirtirken kendisine yönelik eleştirilerini yüz yüze de dile getirebileceğini ifade etti.
CARRICK: "HİÇBİR FAYDASI YOK"
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick ise eski takım arkadaşlarından ve kulübün eski oyuncularından gelen yorumlarla mümkün olduğunca ilgilenmediğini söyledi.
Carrick, basın toplantısında konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Görmem gereken şeyleri görüyorum. Bu yorumları özellikle aramıyorum çünkü hiçbir şekilde yardımcı olmuyor."
Önceliğinin taraftarların düşünceleri olduğunu vurgulayan İngiliz teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taraftarların ne düşündüğünü önemsiyorum. Stadyumdaki atmosferi, bizi görmek ve desteklemek için deplasmanlara gitmelerini önemsiyorum. Onlara ne verdiğimiz, ne sunduğumuz ve onların ne gördüğü benim için önemli. Bunun dışındaki şeylere gerçekten dikkat etmiyorum."
TEN HAG: "OYUNCULAR DAHA FAZLA DESTEKLENEBİLİR"
Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag da benzer bir noktaya dikkat çekti.
The Athletic'e konuşan Hollandalı çalıştırıcı, Gary Neville ve Rio Ferdinand gibi isimlerin değerlendirmelerinin bazı oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini belirtti.
Ten Hag, "Bazı oyuncular bundan etkileniyor ve rahatsız oluyor. Çok büyük başarılar kazandılar ancak kulübe ve oyunculara daha fazla yardımcı olabilirler." ifadelerini kullandı.
Neville da eleştiri ile taraftarlık arasındaki dengeyi her zaman doğru kuramadığını kabul etti. Ferdinand'ın podcast yayınına katılan eski kaptan, yorumlaması en zor karşılaşmaların Manchester United maçları olduğunu söyledi.
ESKİ FUTBOLCULAR: "KULÜBÜ SEVDİĞİMİZ İÇİN ELEŞTİRİYORUZ"
Eleştirilerin diğer tarafında ise Manchester United'ın geçmişteki başarılarını yaşamış isimlerin beklentileri bulunuyor.
Old Trafford'da 19 yılda 18 büyük kupa kazanan Neville, Bournemouth karşılaşmasında tribünlerde açılan "standartlar" pankartına atıfta bulunarak kulübün alışılmış seviyesini uzun zaman önce kaybettiğini savundu.
Nicky Butt da eski futbolcuların amacının kulübe zarar vermek olmadığını belirtti. Çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olduğunu hatırlatan Butt, kötü gidişatı dile getirmelerinin arkasında kulübe duydukları bağlılığın bulunduğunu söyledi.
SAHADAKİ SIKINTIYA RAĞMEN İLGİ AZALMIYOR
Manchester United hakkındaki olumsuz haberler, yalnızca kendi taraftarlarının değil, rakip takım destekçilerinin de ilgisini çekiyor. Bu durum, sportif başarısızlıkların kulübe yönelik görünürlüğü mutlaka azaltmadığını gösteriyor.
2013'teki son Premier Lig şampiyonluğunun ardından yaşanan sorunlara rağmen United, ticari anlaşmaları ve maç günü gelirleriyle dünya futbolunun en yüksek gelir elde eden kulüpleri arasında kalmayı sürdürdü.
Kulübün eski üst düzey yöneticisi Ed Woodward'ın 2018'de, saha performansının ticari faaliyetler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını söylemesi de taraftarların tepkisini çekmişti.
Old Trafford tribünlerinde sıkça görülen "Nefret edilir, sevilir, asla görmezden gelinmez" sloganı, bu ilginin kulüp tarafından da benimsendiğini ortaya koyuyor. Manchester United, aynı ifadeyi taşıyan bir giyim koleksiyonunu da satışa çıkarmıştı.
Sonuç olarak Old Trafford'daki tartışma iki yönlü ilerliyor: Eski yıldızlar kulübün kaybettiğini düşündükleri standartları hatırlatırken Manchester United'ın bitmeyen gündemi, hem yayıncılar hem de kulübün kendisi için güçlü bir ilgi kaynağı olmaya devam ediyor.