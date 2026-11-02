9 yıl, 10 milyon euro ve tarihi şampiyonluk: Forza Kimi forza!

Formula 1'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Antonelli'nin başarısı, Mercedes'in yıllar önce başlattığı yetenek geliştirme projesini de gündeme taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Henüz 11 yaşındayken Alman ekibinin dikkatini çeken İtalyan pilotun zirveye uzanan sürecini anlatan Toto Wolff, ortaya çıkan sonucun tesadüf olmadığını söyledi.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mercedes'in takım patronu, şampiyonluğun arkasında finansal yatırımın yanı sıra mühendislerin, genç sürücü programının ve Antonelli'nin ailesinin büyük emeği bulunduğuna dikkat çekti.
11 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ, 18 YAŞINDA FORMULA 1'E ÇIKTI
Mercedes, karting döneminde desteklemeye başladığı Antonelli'nin alt kategorilerdeki gelişimini yakından takip etti. İtalyan sürücü, bu sürecin ardından 2025 yılında, 18 yaşındayken Formula 1'de yarışmaya başladı.
Wolff, genç pilotun başarısının tek bir kişiye mal edilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu benim değil, tüm takımın ve onu 11 yaşındayken keşfeden, ardından gelişiminin ve kendisini kanıtlama sürecinin her aşamasında yanında olan genç sürücü departmanımızın başarısı."
10 MİLYON EUROYU AŞAN YATIRIM
Antonelli için yürütülen çalışmanın yalnızca pist üzerindeki performansı geliştirmekle sınırlı olmadığını anlatan Wolff, genç sürücünün karakterinin ve takımla kurduğu ilişkinin de bu projenin önemli parçaları olduğunu söyledi.
Avusturyalı yönetici, yapılan yatırımın boyutunu şöyle anlattı:
"Bugün gördüğümüz bu yetenek; yıllarca süren gelişimin, fedakârlığın, takıma uyum sağlamanın ve mühendislerle birlikte çalışmanın sonucu. Kariyerinin, becerilerinin ve karakterinin gelişimi için 10 milyon euro ya da daha fazlası harcandı. Buna onun gösterdiği çabayı ve ailesinin yaptığı muazzam çalışmayı da eklemek gerekiyor. Bu, bir anda yoktan ortaya çıkmış bir şey değil."
Antonelli'nin Formula 1'deki ilk sezonu ise beklentilerin baskısı altında geçti. Üst üste dokuz Grand Prix'den puansız ayrılması, Mercedes'in genç pilota koltuk verme kararının sorgulanmasına neden oldu.
Wolff, eleştirilerin yalnızca Mercedes'teki geleceğiyle sınırlı kalmadığını dile getirdi:
"Geçen yıl Kimi'nin üst üste dokuz yarışta puan alamamasının ardından Mercedes'te olmaması gerektiğini söyleyen birçok kişi vardı. Başka takımlarda çalışan bazı insanlar, onun Formula 1'de bile bulunmaması gerektiğini söylüyordu."
SPA'DAKİ GÖZYAŞLARINDAN ŞAMPİYONLUĞA
Yaşanan sıkıntıların Antonelli'yi duygusal olarak da etkilediğini belirten Wolff, Belçika Grand Prix'sinin ardından yaşananları hatırlattı.
"Onun için kolay değildi. Spa'da, yine zor geçen bir yarışın ardından ağladı. Gözyaşları, içinde bulunduğu o zorlu dönemin yansımasıydı."
Mercedes'in desteğini sürdürdüğü Antonelli, ilk sezonundaki güçlükleri zamanla deneyime dönüştürerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Wolff ise kendileri için başarının yalnızca kazanılan unvandan ibaret olmadığını vurgulayarak sözlerini tamamladı:
"Şimdi onu böyle araç kullanırken görmek, her şeyi son derece tatmin edici hale getiriyor. Neler yapabildiğini ve takımla nasıl çalıştığını görmek, bizim gerçek zaferimiz."
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mercedes'in takım patronu, şampiyonluğun arkasında finansal yatırımın yanı sıra mühendislerin, genç sürücü programının ve Antonelli'nin ailesinin büyük emeği bulunduğuna dikkat çekti.
11 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ, 18 YAŞINDA FORMULA 1'E ÇIKTI
Mercedes, karting döneminde desteklemeye başladığı Antonelli'nin alt kategorilerdeki gelişimini yakından takip etti. İtalyan sürücü, bu sürecin ardından 2025 yılında, 18 yaşındayken Formula 1'de yarışmaya başladı.
Wolff, genç pilotun başarısının tek bir kişiye mal edilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu benim değil, tüm takımın ve onu 11 yaşındayken keşfeden, ardından gelişiminin ve kendisini kanıtlama sürecinin her aşamasında yanında olan genç sürücü departmanımızın başarısı."
10 MİLYON EUROYU AŞAN YATIRIM
Antonelli için yürütülen çalışmanın yalnızca pist üzerindeki performansı geliştirmekle sınırlı olmadığını anlatan Wolff, genç sürücünün karakterinin ve takımla kurduğu ilişkinin de bu projenin önemli parçaları olduğunu söyledi.
Avusturyalı yönetici, yapılan yatırımın boyutunu şöyle anlattı:
"Bugün gördüğümüz bu yetenek; yıllarca süren gelişimin, fedakârlığın, takıma uyum sağlamanın ve mühendislerle birlikte çalışmanın sonucu. Kariyerinin, becerilerinin ve karakterinin gelişimi için 10 milyon euro ya da daha fazlası harcandı. Buna onun gösterdiği çabayı ve ailesinin yaptığı muazzam çalışmayı da eklemek gerekiyor. Bu, bir anda yoktan ortaya çıkmış bir şey değil."
DOKUZ YARIŞLIK SESSİZLİKTE ELEŞTİRİLER ARTTI
Absolute cinema 🎬 #F1 #MexicoGP https://t.co/hDs251X0G1
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Antonelli'nin Formula 1'deki ilk sezonu ise beklentilerin baskısı altında geçti. Üst üste dokuz Grand Prix'den puansız ayrılması, Mercedes'in genç pilota koltuk verme kararının sorgulanmasına neden oldu.
Wolff, eleştirilerin yalnızca Mercedes'teki geleceğiyle sınırlı kalmadığını dile getirdi:
"Geçen yıl Kimi'nin üst üste dokuz yarışta puan alamamasının ardından Mercedes'te olmaması gerektiğini söyleyen birçok kişi vardı. Başka takımlarda çalışan bazı insanlar, onun Formula 1'de bile bulunmaması gerektiğini söylüyordu."
SPA'DAKİ GÖZYAŞLARINDAN ŞAMPİYONLUĞA
Yaşanan sıkıntıların Antonelli'yi duygusal olarak da etkilediğini belirten Wolff, Belçika Grand Prix'sinin ardından yaşananları hatırlattı.
"Onun için kolay değildi. Spa'da, yine zor geçen bir yarışın ardından ağladı. Gözyaşları, içinde bulunduğu o zorlu dönemin yansımasıydı."
Mercedes'in desteğini sürdürdüğü Antonelli, ilk sezonundaki güçlükleri zamanla deneyime dönüştürerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Wolff ise kendileri için başarının yalnızca kazanılan unvandan ibaret olmadığını vurgulayarak sözlerini tamamladı:
"Şimdi onu böyle araç kullanırken görmek, her şeyi son derece tatmin edici hale getiriyor. Neler yapabildiğini ve takımla nasıl çalıştığını görmek, bizim gerçek zaferimiz."
The boy from Bologna is now Champion of the World! 🏆🤩🇮🇹 #F1 #MexicoGP https://t.co/ZvHkk9HBBD
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026