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Beşiktaş'ta Orkun'un yokluğu ağır geldi!

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Orkun Kökçü'nün forma giymediği son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 13:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun'un yokluğu ağır geldi!
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yokluğunda yaşanan puan kayıpları dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, son 4 maçta takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Orta sahanın önemli isimlerinden Orkun'un forma giyemediği dört karşılaşmanın üçünde galibiyete ulaşamayan Beşiktaş, istediği sonuçları almakta zorlandı.



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