Beşiktaş'ta Orkun'un yokluğu ağır geldi!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yokluğunda yaşanan puan kayıpları dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, son 4 maçta takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Orta sahanın önemli isimlerinden Orkun'un forma giyemediği dört karşılaşmanın üçünde galibiyete ulaşamayan Beşiktaş, istediği sonuçları almakta zorlandı.
SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Orta sahanın önemli isimlerinden Orkun'un forma giyemediği dört karşılaşmanın üçünde galibiyete ulaşamayan Beşiktaş, istediği sonuçları almakta zorlandı.
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