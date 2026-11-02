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Galatasaray, Stuttgart ile ilki yaşayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaşacak Galatasaray, Alman ekibine karşı ilk kez mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Stuttgart ile ilki yaşayacak!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında salı günü konuk edeceği Almanya temsilcisi Stuttgart ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.

Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak.

Tümü
Alman temsilcilerine karşı 34. maçını oynayacak

Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.

Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü.

Alman takımlarıyla son 7 randevuyu kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı.

Almanya ekiplerine karşı son 9 iç saha maçını kazanamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.

UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Stuttgart, Türk takımlarına karşı sadece 1 kez oynadı

Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Alman takımlarına karşı maçlar

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:


Sezon Organizasyon Maç Skor
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Magdeburg 1-1
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1
1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-Bayern Münih 1-1
1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Bayern Münih-Galatasaray 6-0
1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Uerdingen-Galatasaray 2-0
1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Uerdingen 1-1
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Stahl-Galatasaray 1-2
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Stahl 3-0
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Werder Bremen-Galatasaray 2-1
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Werder Bremen 0-0
1992-1993 UEFA Kupası Eintracht Frankfurt-Galatasaray 0-0
1992-1993 UEFA Kupası Galatasaray-Eintracht Frankfurt 1-0
1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-1
1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1
1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Hertha Berlin 2-2
1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Hertha Berlin-Galatasaray 1-4
1999-2000 UEFA Kupası Borussia Dortmund-Galatasaray 0-2
1999-2000 UEFA Kupası Galatasaray-Borussia Dortmund 0-0
2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Bayer Leverkusen 0-0
2007-2008 UEFA Kupası Bayer Leverkusen-Galatasaray 5-1
2008-2009 UEFA Kupası Hertha Berlin-Galatasaray 0-1
2008-2009 UEFA Kupası Hamburg-Galatasaray 1-1
2008-2009 UEFA Kupası Galatasaray-Hamburg 2-3
2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 1-1
2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-3
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1
2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 0-0
2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-0
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayern Münih 1-3
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray 2-1
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt-Galatasaray 5-1
 

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