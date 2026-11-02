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Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm deplasmanında!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT EuroCup D Grubu'nun 6. haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm deplasmanında!
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT EuroCup D Grubu'nun 6. haftasında 3 Kasım Salı günü Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, grubunda ilk sırada yer alıyor.

Ratiopharm Ulm ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, grubundaki son maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.



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