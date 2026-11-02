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Fenerbahçe - Liverpool maçına Fransız hakem!

Fenerbahçe - Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 12:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe - Liverpool maçına Fransız hakem!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.

FENERBAHÇE, TURPIN İLE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Turpin'in düdük çaldığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, 2016'da Braga'yı 1-0 mağlup ederken 2024'te Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Fransız hakem, Galatasaray'ın geçen sezon Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede de görev yaptı.

TÜRK TAKIMLARININ TURPIN KARNESİ

Clement Turpin'in yönettiği söz konusu beş maçta Türk takımları iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.

30.09.2025 | Galatasaray 1-0 Liverpool

24.10.2024 | Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16.08.2017 | Başakşehir 1-2 Sevilla

10.03.2016 | Fenerbahçe 1-0 Braga

12.12.2013 | Lazio 0-0 Trabzonspor



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