Fenerbahçe - Liverpool maçına Fransız hakem!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.
Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.
FENERBAHÇE, TURPIN İLE KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Turpin'in düdük çaldığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, 2016'da Braga'yı 1-0 mağlup ederken 2024'te Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Fransız hakem, Galatasaray'ın geçen sezon Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede de görev yaptı.
TÜRK TAKIMLARININ TURPIN KARNESİ
Clement Turpin'in yönettiği söz konusu beş maçta Türk takımları iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.
30.09.2025 | Galatasaray 1-0 Liverpool
24.10.2024 | Fenerbahçe 1-1 Manchester United
16.08.2017 | Başakşehir 1-2 Sevilla
10.03.2016 | Fenerbahçe 1-0 Braga
12.12.2013 | Lazio 0-0 Trabzonspor
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.
Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.
FENERBAHÇE, TURPIN İLE KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Turpin'in düdük çaldığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, 2016'da Braga'yı 1-0 mağlup ederken 2024'te Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Fransız hakem, Galatasaray'ın geçen sezon Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede de görev yaptı.
TÜRK TAKIMLARININ TURPIN KARNESİ
Clement Turpin'in yönettiği söz konusu beş maçta Türk takımları iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.
30.09.2025 | Galatasaray 1-0 Liverpool
24.10.2024 | Fenerbahçe 1-1 Manchester United
16.08.2017 | Başakşehir 1-2 Sevilla
10.03.2016 | Fenerbahçe 1-0 Braga
12.12.2013 | Lazio 0-0 Trabzonspor
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü