Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, salı günü açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, salı günü ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Salı:
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
4 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Salı:
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
4 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)