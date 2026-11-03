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Fenerbahçe'ye Kelechi Iheanacho transferinde yeşil ışık!

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki Kelechi Iheanacho için yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 08:19
Fenerbahçe'ye Kelechi Iheanacho transferinde yeşil ışık!
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız verdi.

Sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'dan beklediği istikrarlı katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

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FENERBAHÇE'DEN IHEANACHO HAMLESİ!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, sezon başında Celtic'ten Bursaspor'a bedelsiz olarak transfer olan Kelechi Iheanacho'nun durumunu araştırdı.

Sarı-lacivertlilerin, Trendyol 1. Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberde, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in teklif gelmesi halinde Iheanacho'nun satışını değerlendirebileceklerini ifade ettiği aktarıldı.

NİJERYA BASININDAN BONSERVİS İDDİASI!

Öte yandan Nijerya basınında yer alan haberlere göre Bursaspor yönetimi, Kelechi Iheanacho'nun transferi için Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeli talep etmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlıların golcü futbolcu için isteyeceği rakama ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

13 MAÇTA 16 GOL, 3 ASİST!

Bursaspor formasıyla bu sezon Trendyol 1. Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Kelechi Iheanacho, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Nijeryalı santrfor, üst üste 12 lig maçında gol atarak dikkat çekici bir seri yakaladı.

Ancak Iheanacho, Bandırmaspor karşılaşmasında gol bulamayarak bu seriye son verdi.

30 yaşındaki futbolcu, 16 golle Trendyol 1. Lig'in gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

MURIQI VE LUKAKU'NUN PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, Süper Lig'de 7 gol kaydetti. Kosovalı santrfor, bu gollerin 4'ünü Eyüpspor'un 8-0 mağlup edildiği karşılaşmada attı.

Ligde oynanan 10 maçın 6'sında gol sevinci yaşayamayan Muriqi, son üç karşılaşmada ise yedek kulübesinde kaldı.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer forveti Romelu Lukaku, forma giydiği 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve Göztepe karşılaşmasına Dirk Kuyt yönetiminde çıkan Fenerbahçe'nin, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör konusunun ardından transfer çalışmalarına ağırlık vererek Kelechi Iheanacho transferini ocak ayında sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

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