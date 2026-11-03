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Fenerbahçe'de Greenwood kararı! Liverpool maçı öncesi...

Fenerbahçe'de Liverpool karşılaşması öncesinde Mason Greenwood'dan sevindirici haber geldi...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 08:47
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Greenwood kararı! Liverpool maçı öncesi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesinde Mason Greenwood'un durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe karşılaşmasında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen İngiliz futbolcu, iyileşerek takımla antrenmanlara başladı.

GREENWOOD, LIVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Sözcü'de yer alan habere göre, hastalığını atlatan Mason Greenwood'un Liverpool karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

İngiliz yıldızın yeniden takımla çalışmalara başlaması, kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik heyetinin hücum hattındaki seçeneklerini artırdı.



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