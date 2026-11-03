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Kayserispor - Muğlaspor maçında sahaya tilki girdi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Muğlaspor karşılaşmasında sahaya giren tilki, ilginç görüntülere sahne oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 01:16
Haber: Sporx.com
Kayserispor - Muğlaspor maçında sahaya tilki girdi!
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanan mücadelede sıra dışı bir olay yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından futbolcular soyunma odasına yöneldi. Bu sırada sahaya giren bir tilki, yeşil zeminde dolaşmaya başladı.

Kameralara da yansıyan tilkinin saha içinde bir süre hızlı şekilde ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görüldü. Beklenmedik misafir, karşılaşmayı takip edenlere ilginç anlar yaşattı.

Öte yandan Kayserispor, karşılaşmanın ilk yarısını Mame Camara ve Dario Moreno'nun golleriyle 3-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti.



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