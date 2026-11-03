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Esenler Erokspor, Sporting'i ağırlayacak

Esenler Erokspor Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Sporting'i ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 10:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, Sporting'i ağırlayacak
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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü Portekiz'in Sporting ekibini konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, zirvede yer alıyor.

Sporting ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. basamakta bulunuyor.



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