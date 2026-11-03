Jayson Tatum'ın, geçmişteki takas söylentileri sırasında Jaylen Brown'a kamuoyu önünde yeterince destek vermediği için pişmanlık duyduğunu 2024 yılında dile getirdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sports Illustrated yazarı Chris Mannix, "Open Floor" podcastinde Tatum ile 2024 şampiyonluğunun ardından yaptığı konuşmayı anlattı.
Mannix, Tatum'ın yıllar boyunca Brown hakkında çıkan takas haberleri sırasında daha açık bir destek vermemiş olmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi:
Brown ile ilişkisini ayrıntılı şekilde konuşuyordu. Yıllar boyunca yapılan takas görüşmeleri sırasında Jaylen'a kamuoyu önünde daha fazla destek vermiş olmayı istediğini söyledi."
Mannix, Tatum'ın perde arkasındaki yaklaşımına ilişkin de bilgi verdi:
"Belki kapalı kapılar ardında onu destekledi. Tatum'a yakın isimler, yıllar boyunca Celtics'e bu takımın Jaylen Brown ile daha iyi olduğunu söylediğinde ısrar ediyor.
Ama kamuoyu önünde aynı ölçüde açık konuşmadı. Bana 2024'te bundan pişmanlık duyduğunu söyledi."
İki oyuncu arasındaki gerilim, Tatum'ın Brown'ın Philadelphia'ya takas edilmesinden önceden haberdar olmadığını söylemesinin ardından gündeme gelmişti.
Brown, sosyal medyada yaptığı paylaşımla eski takım arkadaşının açıklamasının doğru olmadığını ima etmişti.
Tatum daha sonra aralarında bir husumet bulunmadığını belirtmiş ve iletişim eksikliğinden söz etmişti.
Brown ise "Aramızda kavga yok" demesine rağmen sözlerine esprili göndermeler eklemişti.
Tatum, geçmişteki tutumundan pişmanlık duyduğunu söylemiş olsa da bu yaz Brown'ın adının Giannis Antetokounmpo takasında geçtiği dönemde de kamuoyuna açık bir destek mesajı vermemişti.
Boston'ın Antetokounmpo için yürüttüğü girişim sonuçsuz kaldıktan kısa süre sonra Brown, Paul George'un da yer aldığı anlaşmayla Philadelphia'ya gönderilmişti.
Mannix, Tatum'ın yıllar boyunca Brown hakkında çıkan takas haberleri sırasında daha açık bir destek vermemiş olmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi:
"Bunu bana 2024 yılında, şampiyonluğu kazandıktan sonra söyledi.
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Brown ile ilişkisini ayrıntılı şekilde konuşuyordu. Yıllar boyunca yapılan takas görüşmeleri sırasında Jaylen'a kamuoyu önünde daha fazla destek vermiş olmayı istediğini söyledi."
Mannix, Tatum'ın perde arkasındaki yaklaşımına ilişkin de bilgi verdi:
"Belki kapalı kapılar ardında onu destekledi. Tatum'a yakın isimler, yıllar boyunca Celtics'e bu takımın Jaylen Brown ile daha iyi olduğunu söylediğinde ısrar ediyor.
Ama kamuoyu önünde aynı ölçüde açık konuşmadı. Bana 2024'te bundan pişmanlık duyduğunu söyledi."
İki oyuncu arasındaki gerilim, Tatum'ın Brown'ın Philadelphia'ya takas edilmesinden önceden haberdar olmadığını söylemesinin ardından gündeme gelmişti.
Brown, sosyal medyada yaptığı paylaşımla eski takım arkadaşının açıklamasının doğru olmadığını ima etmişti.
Tatum daha sonra aralarında bir husumet bulunmadığını belirtmiş ve iletişim eksikliğinden söz etmişti.
Brown ise "Aramızda kavga yok" demesine rağmen sözlerine esprili göndermeler eklemişti.
Tatum, geçmişteki tutumundan pişmanlık duyduğunu söylemiş olsa da bu yaz Brown'ın adının Giannis Antetokounmpo takasında geçtiği dönemde de kamuoyuna açık bir destek mesajı vermemişti.
Boston'ın Antetokounmpo için yürüttüğü girişim sonuçsuz kaldıktan kısa süre sonra Brown, Paul George'un da yer aldığı anlaşmayla Philadelphia'ya gönderilmişti.