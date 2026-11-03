Galatasaray'da Avrupa'da hedef başarı!

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Almanya'dan Kicker'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Demireli, "İlk mağlubiyet ve bir galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun ardından, "Durumu o kadar karamsar görmüyorum. Sporting Lizbon'a karşı güçlü bir performans sergilememize ve öne geçmemize rağmen 3-1 kaybettik. Ardından Barcelona geldi ve yine öne geçtik ve maalesef 4-1 kaybettik. Bu, başka kulüplerin de başına gelmiş bir durum. Lille'de elde ettiğimiz 4-2'lik galibiyet cesaret verici. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takıma zarar verebiliriz. Bunu geçen sezon da göstermiştik." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile oynayacakları maçla ilgili konuşan ve Alman ekibinin geçen sezon Fenerbahçe'ye kaybettiği hatırlatılan Fatih Demireli, "Bir şeyi itiraf etmeliyim: O zaman kafama kapüşonumu geçirip stadyumda maçı izlemiştim. Taraftar atmosferi açısından daha da aşırı bir hal alacak. Maçı heyecanla bekliyorum çünkü Stuttgart'ta birçok tanıdık yüzle karşılaşacağım." diye konuştu.
Galatasaray'ın Avrupa hedefine değinen Fatih Demireli, "Uluslararası alanda başarılı olma hedefi, kulübün derinliklerine işlemiştir. Her şeyin üstündedir. Elbette, son dört yılda olduğu gibi her zaman şampiyon olmak istiyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz. Bu, her oyuncuyu motive ediyor. Bunun için dünyanın en çekici metropollerinden birinde, çocuklar için uluslararası okulların bulunduğu, birinci sınıf bir kulübümüz, birinci sınıf bir takımımız, yeni bir antrenman sahamız ve birinci sınıf bir stadyumumuz var. Buna ek olarak, Okan Buruk gibi, oyuncu olarak muazzam başarılar elde etmiş ve şimdi de teknik direktör olarak çok başarılı olan bir teknik direktörümüz var. O sadece birinci sınıf bir teknik direktör değil, aynı zamanda insanları kendine çeken biri ve bana şahsen çok yardımcı oldu." sözlerini sarf etti.
Fatih Demireli, "Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde 6. sırada, Galatasaray ise 23. sırada. Sonunda kim çeyrek finale yükselecek?" sorusunun ardından, "İkisi de." yanıtını verdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile oynayacakları maçla ilgili konuşan ve Alman ekibinin geçen sezon Fenerbahçe'ye kaybettiği hatırlatılan Fatih Demireli, "Bir şeyi itiraf etmeliyim: O zaman kafama kapüşonumu geçirip stadyumda maçı izlemiştim. Taraftar atmosferi açısından daha da aşırı bir hal alacak. Maçı heyecanla bekliyorum çünkü Stuttgart'ta birçok tanıdık yüzle karşılaşacağım." diye konuştu.
Galatasaray'ın Avrupa hedefine değinen Fatih Demireli, "Uluslararası alanda başarılı olma hedefi, kulübün derinliklerine işlemiştir. Her şeyin üstündedir. Elbette, son dört yılda olduğu gibi her zaman şampiyon olmak istiyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz. Bu, her oyuncuyu motive ediyor. Bunun için dünyanın en çekici metropollerinden birinde, çocuklar için uluslararası okulların bulunduğu, birinci sınıf bir kulübümüz, birinci sınıf bir takımımız, yeni bir antrenman sahamız ve birinci sınıf bir stadyumumuz var. Buna ek olarak, Okan Buruk gibi, oyuncu olarak muazzam başarılar elde etmiş ve şimdi de teknik direktör olarak çok başarılı olan bir teknik direktörümüz var. O sadece birinci sınıf bir teknik direktör değil, aynı zamanda insanları kendine çeken biri ve bana şahsen çok yardımcı oldu." sözlerini sarf etti.
Fatih Demireli, "Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde 6. sırada, Galatasaray ise 23. sırada. Sonunda kim çeyrek finale yükselecek?" sorusunun ardından, "İkisi de." yanıtını verdi.