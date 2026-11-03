Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göktürk, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini başkanın takdirine sunduğunu ancak kendisiyle ilgili bireysel bir istifa kararının bulunmadığını ifade etti.
"İSTİFA ETTİĞİME İLİŞKİN HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR!"
Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir!
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur.
Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."
"AZİZ YILDIRIM İSTEDİ!"
Öte yandan Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Bülent Uygun, konuyla ilgili olarak "Aziz Yıldırım bütün yöneticilerden istifa etmelerini istiyor." iddiasında bulundu. Bülent Uygun'un bu iddiasının ardından Barış Göktürk, yönetim kurulundaki tüm üyelerin istifa ettiğini duyurdu.
"İSTİFA ETTİĞİME İLİŞKİN HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR!"
Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir!
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur.
Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."
"AZİZ YILDIRIM İSTEDİ!"
Öte yandan Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Bülent Uygun, konuyla ilgili olarak "Aziz Yıldırım bütün yöneticilerden istifa etmelerini istiyor." iddiasında bulundu. Bülent Uygun'un bu iddiasının ardından Barış Göktürk, yönetim kurulundaki tüm üyelerin istifa ettiğini duyurdu.
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