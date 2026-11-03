Futbol dünyası şokta; kaleci müdahalesiyle yaşamını yitirdi

İspanya ekibi Tenerife, futbolcusu Jesus de Miguel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiği bildirildi. clubdeportivotenerife.es Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE De Miguel, 2 Kasım Pazartesi günü oynanan Tenerife–Andorra karşılaşmasının uzatma dakikalarında, rakip kaleci Jesus Owono ile hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kalmıştı.
Tenerife, ilk açıklamasında oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil olduğunu belirtmişti. Kulüp, salı sabahına karşı yaptığı bilgilendirmede ise De Miguel'in nörolojik durumunun kötüleştiğini duyurmuştu. El País
TENERIFE'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA
Vefat duyurusunda yaşanan acının kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurgulayan Tenerife, oyuncunun ailesinin, yakınlarının ve tüm kulüp camiasının yanında olduğunu belirtti.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Acıyla yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanamaz halde, Jesus de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz."
Tenerife, hiçbir teselli sözünün yaşadıkları derin üzüntüyü hafifletemeyeceğini ifade etti. clubdeportivotenerife.es
AİLESİNDEN MAHREMİYET ÇAĞRISI
Açıklamada De Miguel'in ailesinin mesajına da yer verildi. Kendilerine iletilen tüm destek mesajları için teşekkür eden aile, bu zor süreçte özel hayatlarına en üst düzeyde saygı gösterilmesini istedi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan futbolcu yoğun bakıma alınmış, karşılaşma ise skor 2-2'yken durdurulmuştu.
Tenerife, Andorra maçında sakatlanıp kalbi duran Jesús de Miguel'in hayatını kaybettiğini açıkladı. https://t.co/H5ou1WRiBn
— Sporx (@sporx) November 3, 2026
Tenerife, ilk açıklamasında oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil olduğunu belirtmişti. Kulüp, salı sabahına karşı yaptığı bilgilendirmede ise De Miguel'in nörolojik durumunun kötüleştiğini duyurmuştu. El País
TENERIFE'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA
Vefat duyurusunda yaşanan acının kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurgulayan Tenerife, oyuncunun ailesinin, yakınlarının ve tüm kulüp camiasının yanında olduğunu belirtti.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Acıyla yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanamaz halde, Jesus de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz."
Tenerife, hiçbir teselli sözünün yaşadıkları derin üzüntüyü hafifletemeyeceğini ifade etti. clubdeportivotenerife.es
AİLESİNDEN MAHREMİYET ÇAĞRISI
Açıklamada De Miguel'in ailesinin mesajına da yer verildi. Kendilerine iletilen tüm destek mesajları için teşekkür eden aile, bu zor süreçte özel hayatlarına en üst düzeyde saygı gösterilmesini istedi.
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