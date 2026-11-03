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Futbol dünyası şokta; kaleci müdahalesiyle yaşamını yitirdi

Andorra karşılaşmasında kaleci Jesus Owono ile yaşadığı çarpışmanın ardından hastaneye kaldırılan Tenerife futbolcusu Jesus de Miguel yaşamını yitirdi. İspanyol kulübü, acı haberi resmî açıklamayla duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler
Futbol dünyası şokta; kaleci müdahalesiyle yaşamını yitirdi
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İspanya ekibi Tenerife, futbolcusu Jesus de Miguel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiği bildirildi. clubdeportivotenerife.es Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Miguel, 2 Kasım Pazartesi günü oynanan Tenerife–Andorra karşılaşmasının uzatma dakikalarında, rakip kaleci Jesus Owono ile hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kalmıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan futbolcu yoğun bakıma alınmış, karşılaşma ise skor 2-2'yken durdurulmuştu. 

Tenerife, ilk açıklamasında oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil olduğunu belirtmişti. Kulüp, salı sabahına karşı yaptığı bilgilendirmede ise De Miguel'in nörolojik durumunun kötüleştiğini duyurmuştu. El País

TENERIFE'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Vefat duyurusunda yaşanan acının kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurgulayan Tenerife, oyuncunun ailesinin, yakınlarının ve tüm kulüp camiasının yanında olduğunu belirtti.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Acıyla yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanamaz halde, Jesus de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz."

Tenerife, hiçbir teselli sözünün yaşadıkları derin üzüntüyü hafifletemeyeceğini ifade etti. clubdeportivotenerife.es

AİLESİNDEN MAHREMİYET ÇAĞRISI

Açıklamada De Miguel'in ailesinin mesajına da yer verildi. Kendilerine iletilen tüm destek mesajları için teşekkür eden aile, bu zor süreçte özel hayatlarına en üst düzeyde saygı gösterilmesini istedi.



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