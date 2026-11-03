Bugün
20:45
Galatasaray
VfB Stuttgart
Bugün
20:45
Shakhtar
Sporting CP
Bugün
23:00
Barcelona
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Bayern Munih
Bugün
23:00
M. United
Roma
Bugün
23:00
Feyenoord
Inter
Bugün
23:00
Bodo/Glimt
Lille
Bugün
23:00
Villarreal
PSG
Bugün
23:00
LASK
Slovan Bratislava

Beşiktaş'ta kasım korkusu! Kritik viraj

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında yaşadığı puan kaybı, şampiyonluk yarışındaki durumunu yeniden gündeme getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 10:41
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kasım korkusu! Kritik viraj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, ligdeki zirve mücadelesi açısından kritik bir döneme girdi.

BEŞİKTAŞ'TA KASIM AYI ENDİŞESİ

Bu sezon dış sahada yalnızca Fenerbahçe derbisini kazanabilen Beşiktaş, diğer deplasman karşılaşmalarında galibiyet elde edemedi.

Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kaybının ardından siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışından erken uzaklaşma ihtimali gündeme geldi.

GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNDE

Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarının ardından Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

30 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak derbi, siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışındaki konumu açısından belirleyici maçlardan biri olacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında puan kaybetmesi durumunda zirveyle arasındaki farkın açılması riski bulunuyor.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET HAREKETE GEÇTİ!

Kasımpaşa beraberliğinin ardından Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin, takımın şampiyonluk yarışından erken uzaklaşmaması için önlem almaya çalıştığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, önündeki kritik karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.