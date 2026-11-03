Beşiktaş'ta kasım korkusu! Kritik viraj

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, ligdeki zirve mücadelesi açısından kritik bir döneme girdi.
BEŞİKTAŞ'TA KASIM AYI ENDİŞESİ
Bu sezon dış sahada yalnızca Fenerbahçe derbisini kazanabilen Beşiktaş, diğer deplasman karşılaşmalarında galibiyet elde edemedi.
Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kaybının ardından siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışından erken uzaklaşma ihtimali gündeme geldi.
GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNDE
Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarının ardından Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
30 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak derbi, siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışındaki konumu açısından belirleyici maçlardan biri olacak.
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında puan kaybetmesi durumunda zirveyle arasındaki farkın açılması riski bulunuyor.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET HAREKETE GEÇTİ!
Kasımpaşa beraberliğinin ardından Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin, takımın şampiyonluk yarışından erken uzaklaşmaması için önlem almaya çalıştığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, önündeki kritik karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA KASIM AYI ENDİŞESİ
Bu sezon dış sahada yalnızca Fenerbahçe derbisini kazanabilen Beşiktaş, diğer deplasman karşılaşmalarında galibiyet elde edemedi.
Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kaybının ardından siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışından erken uzaklaşma ihtimali gündeme geldi.
GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNDE
Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarının ardından Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
30 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak derbi, siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışındaki konumu açısından belirleyici maçlardan biri olacak.
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında puan kaybetmesi durumunda zirveyle arasındaki farkın açılması riski bulunuyor.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET HAREKETE GEÇTİ!
Kasımpaşa beraberliğinin ardından Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin, takımın şampiyonluk yarışından erken uzaklaşmaması için önlem almaya çalıştığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, önündeki kritik karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
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