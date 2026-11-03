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Fenerbahçe'de geri sayım: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa'nın da onay verdiği süreçte resmi imzaların bu akşam atılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 17:42 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 18:18
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de geri sayım: Emre Belözoğlu
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası başlayan teknik direktör arayışında Emre Belözoğlu öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'dan görüşme izni alan sarı-lacivertli yönetim, bu akşam Belözoğlu ile son kez masaya oturacak. Görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete dökülmesi hedefleniyor.

LIVERPOOL MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanıp resmi imzaların atılması halinde Liverpool maçında sarı-lacivertli takımın başında olmak istiyor.

CONCEIÇAO'DA ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Teknik direktör arayışında yerli ve yabancı isimleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, ilk tercihini yabancı bir çalıştırıcıdan yana kullandı ve Sergio Conceição'yu İstanbul'a davet etti.

Ancak Portekizli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşme talebini 2,5 yıla çıkarması ve maaş beklentisini yaklaşık yüzde 60 artırması, görüşmelerde pürüz yarattı.

Sezon sonunda seçime gidecek sarı-lacivertli yönetim, kısa vadeli bir çözüm arayışı nedeniyle Conceição ile görüşmeleri sonlandırdı.

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe ile adı geçen Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.

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