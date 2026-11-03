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A Milli Takım kadrosu "fake" çıktı"

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde sosyal medyada yayılan aday kadro görselinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 21:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım kadrosu 'fake' çıktı'
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde sosyal medyada paylaşılan aday kadro görseli gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosu olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan görselde çok sayıda futbolcunun ismi yer aldı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Türkiye'nin 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçlara ilişkin hazırlanan görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çeşitli haber platformlarında da paylaşıldı.

Ancak söz konusu görselin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi bir aday kadro olmadığı anlaşıldı.

RESMİ KADRO AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Sosyal medyada yer alan ve Sergen Yalçın'ın belirlediği kadro olarak sunulan listenin resmi bir niteliği bulunmuyor.

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için belirlenen resmi aday kadrosunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla netleşmesi bekleniyor.



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