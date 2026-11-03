Bugün
20:45
Galatasaray
VfB Stuttgart
Bugün
20:45
Shakhtar
Sporting CP
Bugün
23:00
Barcelona
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Bayern Munih
Bugün
23:00
M. United
Roma
Bugün
23:00
Feyenoord
Inter
Bugün
23:00
Bodo/Glimt
Lille
Bugün
23:00
Villarreal
PSG
Bugün
23:00
LASK
Slovan Bratislava

Zeynep Sönmez, Hong Kong'da ikinci turda!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ın ilk turunda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 11:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeynep Sönmez, Hong Kong'da ikinci turda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık turnuvasına galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla WTA 250 düzeyindeki organizasyonun ilk turunda Ukraynalı Dayana Yastremska ile karşılaşan Zeynep, rakibini 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN SET VERMEDEN GALİBİYET

Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan milli tenisçi, dünya 99 numarası Dayana Yastremska karşısında ilk seti 6-4 kazandı.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Zeynep Sönmez, bu seti 6-2 alarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK

Prudential Hong Kong Açık'ta ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez'in bir sonraki rakibi, Kanadalı Leylah Fernandez ile ABD'li Sofia Kenin arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Milli tenisçi, bu eşleşmenin galibiyle üçüncü tur mücadelesi için korta çıkacak.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.