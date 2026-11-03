Zeynep Sönmez, Hong Kong'da ikinci turda!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık turnuvasına galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE WTA 250 düzeyindeki organizasyonun ilk turunda Ukraynalı Dayana Yastremska ile karşılaşan Zeynep, rakibini 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
ZEYNEP SÖNMEZ'DEN SET VERMEDEN GALİBİYET
Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan milli tenisçi, dünya 99 numarası Dayana Yastremska karşısında ilk seti 6-4 kazandı.
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Zeynep Sönmez, bu seti 6-2 alarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK
Prudential Hong Kong Açık'ta ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez'in bir sonraki rakibi, Kanadalı Leylah Fernandez ile ABD'li Sofia Kenin arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
Milli tenisçi, bu eşleşmenin galibiyle üçüncü tur mücadelesi için korta çıkacak.
ZEYNEP SÖNMEZ'DEN SET VERMEDEN GALİBİYET
Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan milli tenisçi, dünya 99 numarası Dayana Yastremska karşısında ilk seti 6-4 kazandı.
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Zeynep Sönmez, bu seti 6-2 alarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK
Prudential Hong Kong Açık'ta ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez'in bir sonraki rakibi, Kanadalı Leylah Fernandez ile ABD'li Sofia Kenin arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
Milli tenisçi, bu eşleşmenin galibiyle üçüncü tur mücadelesi için korta çıkacak.
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