Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının 4. hafta maçları bu akşam 9 mücadeleyle başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.



20.45 SHAKHTAR DONETSK - SPORTING LIZBON





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20.45 GALATASARAY - VFB STUTTGART

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23.00 ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH

23.00 BARCELONA - ASTON VILLA

23.00 FEYENOORD - INTER

23.00 BODO/GLIMT - LILLE

23.00 LASK LINZ - SLOVAN BRATISLAVA

23.00 MANCHESTER UNITED - ROMA

23.00 VILLARREAL - PSG

Arda Turan'ın takımı, Sporting Lizbon ile daha önce 2008/09 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maı da Portekiz ekibi 1-0'lık skorlarla kazandı. Bundan tam 16 yıl önce ise Shakhtar Donetsk tarihi için önemli bir maç oynandı ve Ukrayna ekibi, Arsenal'i 2-1 mağlup etmişti.Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Isaque, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua EliasKaique Pereira; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Lima, Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Suarez, IrankundaGalatasaray, tarihinde ilk kez Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar şeytanın bacağını da kırmaya çalışacak; son olarak 1992/93 UEFA Kupası'nda Frankfurt'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, o tarihten bu yana Alman ekiplerine karşı İstanbul'da oynadığı 9 maçı kazanamadı, 4 beraberlik aldı.Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen: Seimen; Jaquez, Chabot, Hendriks; Leweling, Prömel, Atakan Karazor; El Khannouss, Deniz Undav, Führich; Demirovicİki ekip Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 4'ünü Bayern, 2'sini Atletico Madrid kazandı. Atletico, Bayern'e karşı evinde oynadığı son 3 maçta yenilmedi ve 2 kez sahadan galip ayrıldı.: Oblak; Marc Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Llorente, Alex Baena; Alvarez, Kang-in LeeUrbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; KaneBarcelona, İngiliz takımlarına karşı evinde oynadığı son 15 maçta yenilmedi, 10 kez kazandı. Villa, İspanya deplasmanında oynadığı toplam 8 maçın sadece 1'ini 1998'de Celta Vigo'ya karşı kazandı.Joan García; Joao Cancelo, Cubarsi, De Jong, Gerard Martin; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; RaphinhaSuzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Mbaye; JacksonFeyenoord, İtalyan rakiplerine karşı evinde oynadığı son 6 maçta hiç yenilmedi, 4 kez kazandı. Inter ise Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı 14 UEFA maçının hiçbirini kaybetmedi, 10 kez kazandı.Ernst; Read, Watanabe, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, ValenteJosep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Esposito, ThuramBodo/Glimt, Avrupa kupalarında Fransız rakiplerine karşı hiç kaybetmedi. Norveç temsilcisi, evinde oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi maçını kazandı; Manchester City'e karşı 3-1, Inter'e karşı 3-1, Sporting Lizbon ve Borussia Dortmund'a karşı 1-0'lık skorlarla galip geldi.Haikin; Sjövold, Gundersen, Björtuft, Björkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Blomberg, Helmersen, HaugeBerke Özer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Mukau, Andre; Bakwa, Haraldsson, Diaoune; GiroudSlovan Bratislava, Avusturyalı rakiplerine karşı oynadığı son 4 deplasman maçını kaybetti. LASK ise 3. haftada Sporting Lizbon'u 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Slovan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 maçından mağlup ayrıldı.Jungwirth; Flecker, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Ljubicic, Danek, Horvath; Usor, Adeniran: Takac; Matsuoka, Bajric, Wimmer, Sandro Cruz; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Ibrahim, Suleiman Camara; Sporarİki takım Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Manchester United bu maçların 5'ini kazandı; Roma ise 2 kez galip geldi. İngiliz devi, Roma'ya karşı Old Trafford'da oynadığı 4 maçın tamamını kazandı.Lammens; Diogo Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Mainoo, Baleba; Mbuemo, Tielemans, Cunha; Bruno FernandesGollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley França; Cristante, Soule; MalenParis Saint-Germain, son 13 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi ve 9 galibiyet aldı. Bu maçta da yenilmemeleri durumunda kulüp rekorunu kıracaklar. Villareal ise Fransız ekiplerine karşı oynadığı son 4 Avrupa maçının 3'ünü kazandı, 1'inden mağlup ayrıldı.: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Saliba, Gueye, Santi Comesana; Buchanan, Moleiro, Mikautadze: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Doue