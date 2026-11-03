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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşamasının 4. haftası bu akşam 9 maçla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 10:03
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının 4. hafta maçları bu akşam 9 mücadeleyle başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

20.45 SHAKHTAR DONETSK - SPORTING LIZBON

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Arda Turan'ın takımı, Sporting Lizbon ile daha önce 2008/09 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maı da Portekiz ekibi 1-0'lık skorlarla kazandı. Bundan tam 16 yıl önce ise Shakhtar Donetsk tarihi için önemli bir maç oynandı ve Ukrayna ekibi, Arsenal'i 2-1 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Isaque, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua Elias

Sporting Lizbon: Kaique Pereira; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Lima, Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Suarez, Irankunda

20.45 GALATASARAY - VFB STUTTGART

Galatasaray, tarihinde ilk kez Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar şeytanın bacağını da kırmaya çalışacak; son olarak 1992/93 UEFA Kupası'nda Frankfurt'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, o tarihten bu yana Alman ekiplerine karşı İstanbul'da oynadığı 9 maçı kazanamadı, 4 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

Stuttgart: Seimen; Jaquez, Chabot, Hendriks; Leweling, Prömel, Atakan Karazor; El Khannouss, Deniz Undav, Führich; Demirovic

TIKLA, GALATASARAY'IN İLK 11'İNİ SEN KUR



23.00 ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH

İki ekip Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 4'ünü Bayern, 2'sini Atletico Madrid kazandı. Atletico, Bayern'e karşı evinde oynadığı son 3 maçta yenilmedi ve 2 kez sahadan galip ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Marc Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Llorente, Alex Baena; Alvarez, Kang-in Lee

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; Kane

23.00 BARCELONA - ASTON VILLA

Barcelona, İngiliz takımlarına karşı evinde oynadığı son 15 maçta yenilmedi, 10 kez kazandı. Villa, İspanya deplasmanında oynadığı toplam 8 maçın sadece 1'ini 1998'de Celta Vigo'ya karşı kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Cubarsi, De Jong, Gerard Martin; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Mbaye; Jackson

23.00 FEYENOORD - INTER

Feyenoord, İtalyan rakiplerine karşı evinde oynadığı son 6 maçta hiç yenilmedi, 4 kez kazandı. Inter ise Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı 14 UEFA maçının hiçbirini kaybetmedi, 10 kez kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Inter: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram

23.00 BODO/GLIMT - LILLE

Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında Fransız rakiplerine karşı hiç kaybetmedi. Norveç temsilcisi, evinde oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi maçını kazandı; Manchester City'e karşı 3-1, Inter'e karşı 3-1, Sporting Lizbon ve Borussia Dortmund'a karşı 1-0'lık skorlarla galip geldi.

MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Gundersen, Björtuft, Björkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Blomberg, Helmersen, Hauge

Lille: Berke Özer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Mukau, Andre; Bakwa, Haraldsson, Diaoune; Giroud

23.00 LASK LINZ - SLOVAN BRATISLAVA

Slovan Bratislava, Avusturyalı rakiplerine karşı oynadığı son 4 deplasman maçını kaybetti. LASK ise 3. haftada Sporting Lizbon'u 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Slovan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 maçından mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

LASK: Jungwirth; Flecker, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Ljubicic, Danek, Horvath; Usor, Adeniran

Slovan Bratislava: Takac; Matsuoka, Bajric, Wimmer, Sandro Cruz; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Ibrahim, Suleiman Camara; Sporar

23.00 MANCHESTER UNITED - ROMA

İki takım Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Manchester United bu maçların 5'ini kazandı; Roma ise 2 kez galip geldi. İngiliz devi, Roma'ya karşı Old Trafford'da oynadığı 4 maçın tamamını kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Mainoo, Baleba; Mbuemo, Tielemans, Cunha; Bruno Fernandes

Roma: Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley França; Cristante, Soule; Malen

23.00 VILLARREAL - PSG

Paris Saint-Germain, son 13 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi ve 9 galibiyet aldı. Bu maçta da yenilmemeleri durumunda kulüp rekorunu kıracaklar. Villareal ise Fransız ekiplerine karşı oynadığı son 4 Avrupa maçının 3'ünü kazandı, 1'inden mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Saliba, Gueye, Santi Comesana; Buchanan, Moleiro, Mikautadze

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Doue

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