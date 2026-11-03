Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının 4. hafta maçları bu akşam 9 mücadeleyle başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 SHAKHTAR DONETSK - SPORTING LIZBON
Arda Turan'ın takımı, Sporting Lizbon ile daha önce 2008/09 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maı da Portekiz ekibi 1-0'lık skorlarla kazandı. Bundan tam 16 yıl önce ise Shakhtar Donetsk tarihi için önemli bir maç oynandı ve Ukrayna ekibi, Arsenal'i 2-1 mağlup etmişti.
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MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Isaque, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua Elias
Sporting Lizbon: Kaique Pereira; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Lima, Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Suarez, Irankunda
20.45 GALATASARAY - VFB STUTTGART
Galatasaray, tarihinde ilk kez Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar şeytanın bacağını da kırmaya çalışacak; son olarak 1992/93 UEFA Kupası'nda Frankfurt'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, o tarihten bu yana Alman ekiplerine karşı İstanbul'da oynadığı 9 maçı kazanamadı, 4 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen
Stuttgart: Seimen; Jaquez, Chabot, Hendriks; Leweling, Prömel, Atakan Karazor; El Khannouss, Deniz Undav, Führich; Demirovic
TIKLA, GALATASARAY'IN İLK 11'İNİ SEN KUR
23.00 ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH
İki ekip Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 4'ünü Bayern, 2'sini Atletico Madrid kazandı. Atletico, Bayern'e karşı evinde oynadığı son 3 maçta yenilmedi ve 2 kez sahadan galip ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Marc Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Llorente, Alex Baena; Alvarez, Kang-in Lee
Bayern Münih: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; Kane
23.00 BARCELONA - ASTON VILLA
Barcelona, İngiliz takımlarına karşı evinde oynadığı son 15 maçta yenilmedi, 10 kez kazandı. Villa, İspanya deplasmanında oynadığı toplam 8 maçın sadece 1'ini 1998'de Celta Vigo'ya karşı kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Cubarsi, De Jong, Gerard Martin; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha
Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Mbaye; Jackson
23.00 FEYENOORD - INTER
Feyenoord, İtalyan rakiplerine karşı evinde oynadığı son 6 maçta hiç yenilmedi, 4 kez kazandı. Inter ise Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı 14 UEFA maçının hiçbirini kaybetmedi, 10 kez kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente
Inter: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram
23.00 BODO/GLIMT - LILLE
Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında Fransız rakiplerine karşı hiç kaybetmedi. Norveç temsilcisi, evinde oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi maçını kazandı; Manchester City'e karşı 3-1, Inter'e karşı 3-1, Sporting Lizbon ve Borussia Dortmund'a karşı 1-0'lık skorlarla galip geldi.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Gundersen, Björtuft, Björkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Blomberg, Helmersen, Hauge
Lille: Berke Özer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Mukau, Andre; Bakwa, Haraldsson, Diaoune; Giroud
23.00 LASK LINZ - SLOVAN BRATISLAVA
Slovan Bratislava, Avusturyalı rakiplerine karşı oynadığı son 4 deplasman maçını kaybetti. LASK ise 3. haftada Sporting Lizbon'u 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Slovan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 maçından mağlup ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
LASK: Jungwirth; Flecker, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Ljubicic, Danek, Horvath; Usor, Adeniran
Slovan Bratislava: Takac; Matsuoka, Bajric, Wimmer, Sandro Cruz; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Ibrahim, Suleiman Camara; Sporar
23.00 MANCHESTER UNITED - ROMA
İki takım Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Manchester United bu maçların 5'ini kazandı; Roma ise 2 kez galip geldi. İngiliz devi, Roma'ya karşı Old Trafford'da oynadığı 4 maçın tamamını kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Mainoo, Baleba; Mbuemo, Tielemans, Cunha; Bruno Fernandes
Roma: Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley França; Cristante, Soule; Malen
23.00 VILLARREAL - PSG
Paris Saint-Germain, son 13 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi ve 9 galibiyet aldı. Bu maçta da yenilmemeleri durumunda kulüp rekorunu kıracaklar. Villareal ise Fransız ekiplerine karşı oynadığı son 4 Avrupa maçının 3'ünü kazandı, 1'inden mağlup ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Saliba, Gueye, Santi Comesana; Buchanan, Moleiro, Mikautadze
Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Doue