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Galatasaray'da yönetime yeni atama!

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifaları gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında kabul edildi. İkinci başkanlık koltuğuna Mehmet Cibara'nın getirilmesi beklenirken başkan Dursun Özbek'in yönetim içinde yeni görevlendirmeler de yapabileceği öğrenildi.

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calendar 03 Kasım 2026 08:52 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yönetime yeni atama!
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Galatasaray yönetiminin iki kritik ismi İkinci Başkan Metin Öztürk ile yönetici Abdullah Kavukcu'nun istifası ile sonuçlanan kavganın detayları netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'DA NELER YAŞANDI?

İki yöneticinin, 27 Ekim'deki toplantıda bir üyenin disipline sevki konusunda başlayan tartışması, başkan Özbek'in odadan ayrılmasıyla daha da alevleniyor. Başkan toplantıyı sonlandırıp çıkınca bir kez daha söz dalaşına giren ikiliden Abdullah Kavukcu'nun ağır laflarına, Metin Öztürk de karşılık veriyor. Araya giren yöneticiler olayın kavgaya dönmesine engel olsa da özellikle Kavukcu'yu güçlükle tutuyorlar.

Sonrasında ise Öztürk, başkanın da olaydan haberi olunca Kavukcu'nun istifasını ya da disipline sevkini bekliyor. Bu konuda adım atılmazken başkan Özbek iki taraf ile Kemerburgaz'da bir görüşme yapıyor ancak barış sağlanamıyor. Sonrasında Metin Öztürk, istifa edeceğini başkan Özbek'e ileterek açıklamasını yapıp fitili ateşliyor.

İKİNCİ BAŞKAN CİBARA
YÖNETİMDE YENİ ATAMA

İki tarafın da istifaları pazartesi günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında kabul edildi. İkinci başkanlık koltuğuna Mehmet Cibara'nın getirilmesi beklenirken başkan Dursun Özbek'in yönetim içinde yeni görevlendirmeler de yapabileceği öğrenildi.  

ERKEN SEÇİM YOK

Galatasaray'da istifalar sonrası kulübün erken seçime gideceği iddiaları da gündeme gelirken, Özbek "Göreve devam" kararı aldı.





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