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Letonya Başbakanı rallide şampiyon oldu

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, Riga'da düzenlenen ralli yarışında tarihi araçlar kategorisinde birinciliği elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Letonya Başbakanı rallide şampiyon oldu
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Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, başkent Riga'da hafta sonu düzenlenen ralli yarışında, tarihi araçlar kategorisinde birincilik elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Letonya kamu yayın kuruluşu LSM'nin haberine göre, Riga'da Rallysprint Latvija etkinliği düzenlendi.

Motor sporlarına ilgi duyan 47 yaşındaki Kulbergs, yardımcı pilotu Andis Veinbergs ile Mitsubishi Lancer Evo VI aracıyla katıldığı etkinlikte, iki günlük yarışın 7 etabını tamamlayarak tarihi otomobiller kategorisinde birinci oldu.

Riga'daki Bikernieki yarış pistinde yarış öncesinde LSM'ye konuşan Kulbergs, başbakanlık görevini üstlenmesine rağmen motor sporları tutkusundan vazgeçmek istemediğini belirterek, "Yarışmak kanımda var ve başbakanlık dönemimde hobimden vazgeçmek istemedim ancak bunu yapmak giderek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan olduktan sonra motosiklet kullanmayı bıraktığını belirten Kulbergs, ralli yarışına katılabilmek için güvenlik görevlilerini ikna ettiğini ve yarış sırasında dikkatli ve güvenli hareket etmesi konusunda uzlaştıklarını aktardı.

Babası sayesinde çocuk yaşlardan itibaren otomobillere ilgi duyduğunu anlatan Kulbergs, son olarak 2 yıl önce bir yarışa katıldığını ve 6 yıldır toprak zeminde araç kullanmadığını belirtti.

Yardımcı pilotu Veinbergs ile 10 yıldır birlikte yarıştıklarını kaydeden Kulbergs, ralli yarışlarında yardımcı pilota duyulan güvenin önemine dikkati çekerek, başarıda ekip çalışmasının belirleyici olduğunu ifade etti.

Kulbergs, motor sporları ile siyaset arasında benzerlikler bulunduğunu, her iki alanda da ekip çalışması, güven, karşılıklı anlayış ve uzlaşmanın önemli olduğunu vurguladı.



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