İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sergen Yalçın açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sergen Yalçın'ın göreve getirilme sürecine değinen Hacıosmanoğlu, deneyimli teknik adamın Milli Takım için büyük memnuniyet duyduğunu belirterek başarılı olacağına inandığını söyledi.
"ÇOK ADAY ARASINDAN SEÇİP GETİRDİĞİMİZ BİRİ DEĞİL"
Sergen Yalçın'ın göreve geliş sürecini anlatan Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın da başarılı işler yaptığını vurguladı.
Hacıosmanoğlu, "Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi.
Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim.
Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun." ifadelerini kullandı.
"TELEFON AÇMAMA GİBİ BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Milli Takım gündemindeki spekülasyonlara da değinen TFF Başkanı, Kenan Yıldız'ın sakatlığına rağmen kasım ayında milli formayı giymek istediğini söyledi.
Hacıosmanoğlu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a moral olsun diye Kasım'da gelmek istiyorum' dedi." diye konuştu.
"SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ"
Sergen Yalçın'ın geçmişte televizyon yorumculuğu yapmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Hacıosmanoğlu, Milli Takım'da herkesin ortak amaç doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir." dedi.
"KENDİ İRADEMİZLE KARAR ALDIK"
TFF'nin yönetim anlayışına yönelik eleştirilere de yanıt veren İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın kararının herhangi bir öneri doğrultusunda alınmadığını belirtti.
Hacıosmanoğlu, "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.
"ÇOK ADAY ARASINDAN SEÇİP GETİRDİĞİMİZ BİRİ DEĞİL"
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Sergen Yalçın'ın göreve geliş sürecini anlatan Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın da başarılı işler yaptığını vurguladı.
Hacıosmanoğlu, "Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi.
Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim.
Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun." ifadelerini kullandı.
"TELEFON AÇMAMA GİBİ BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Milli Takım gündemindeki spekülasyonlara da değinen TFF Başkanı, Kenan Yıldız'ın sakatlığına rağmen kasım ayında milli formayı giymek istediğini söyledi.
Hacıosmanoğlu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a moral olsun diye Kasım'da gelmek istiyorum' dedi." diye konuştu.
"SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ"
Sergen Yalçın'ın geçmişte televizyon yorumculuğu yapmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Hacıosmanoğlu, Milli Takım'da herkesin ortak amaç doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir." dedi.
"KENDİ İRADEMİZLE KARAR ALDIK"
TFF'nin yönetim anlayışına yönelik eleştirilere de yanıt veren İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın kararının herhangi bir öneri doğrultusunda alınmadığını belirtti.
Hacıosmanoğlu, "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.