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Mısır'dan Trabzonspor'a Salah teşekkürü

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor'u ziyaret ederek Muhammed Salah'ın bordo-mavili kulüpteki varlığının Türkiye-Mısır ilişkilerine katkı sağladığını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mısır'dan Trabzonspor'a Salah teşekkürü
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Mohamed Salah
Mohamed Salah
Trabzonspor
Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasına göre Rida, ziyarette Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Ali Haydar Gedikli ve Murat İskender ile Genel Sayman Derviş Köz ile görüştü.

Kafkas, Muhammed Salah'ın Trabzon'a gelişinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını aktararak, "Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Salah'a gösterdiği yakın ilgi ve alakanın Türk ve Mısır halkları arasındaki tarihi ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Hany Abo Rida, tecrübeli futbolcuyu çocukluğundan beri tanıdığını belirterek "Kişilikli, karakterli, çok çalışmayı seven birisidir. Kulübünüze en içten dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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