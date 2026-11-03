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Arsenal'de dört ay sonra Saliba sevinci!

Arsenal'de sırt sakatlığı nedeniyle dört aydır sahalardan uzak kalan William Saliba, takımla antrenmanlara başladı. Fransız savunmacının Slavia Prag maçının kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 17:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de dört ay sonra Saliba sevinci!
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Arsenal'e William Saliba'dan müjdeli haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırt sakatlığı nedeniyle dört aydır forma giyemeyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığının ardından ilk kez antrenmana çıktı.

Saliba, Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, yaklaşık yarım saatlik bölümün ardından oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İlk bakışta ciddi görünmeyen bir pozisyonda kendisini yere bırakan Fransız futbolcu, topu oyun alanının dışına gönderdikten sonra sağlık ekibini çağırmış ve yerini Maxence Lacroix'ya bırakmıştı.

AMELİYATA GEREK DUYULMADI

Arsenal, temmuz ayında yaptığı açıklamada Saliba'nın sırtındaki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını ancak ameliyat olmasına gerek bulunmadığını duyurmuştu.

Fransız stoper, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmadan bir gün önce, salı sabahı gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.



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