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Fenerbahçe'de 2 eksik, 1 belirsiz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake ve Marco Asensio, bu maçta forma giyemeyecek. Kojo Oppong'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 10:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 2 eksik, 1 belirsiz
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günüİngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Kuyt eski takımına karşı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

2 eksik

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

Oppong belirsiz

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.



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