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Galatasaray'da Leao ve Sane kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao ve Leroy Sane'yi Stuttgart maçında yedek başlatmayı planlıyor.

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calendar 03 Kasım 2026 07:51
Haber: Milliyet
Galatasaray'da Leao ve Sane kararı
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçının son hazırlıklarını pazartesi günü tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, son antrenmanda sahada takıma moral verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKIMA MORAL VERDİ

Antrenman alanına gelerek teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek'in, yönetimde yaşanan istifaların takımı ve teknik heyeti etkilememesi için bu ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Özbek'in futbolculara ve teknik ekibe, "Siz sadece sahaya odaklanın" mesajı verdiği belirtildi.

TEMPOLU FUTBOL

Galatasaray'da Stuttgart karşısında galibiyetin şifresi yüksek tempo olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, bu karşılaşmada oyunu kontrol etmekten ziyade tempoyu yükselten ve yüksek efor gerektiren bir anlayışın belirleyici olacağını düşündüğü vurgulandı.

LEAO VE SANE KARARI

Okan Buruk'un yüksek tempo tercihi nedeniyle maça kanatlarda Yunus Akgün ve Barış ile başlayıp, Leao ile Sane gibi isimleri gidişata göre sahaya süreceği öğrenildi.  



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