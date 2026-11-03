Galatasaray'da Leao ve Sane kararı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçının son hazırlıklarını pazartesi günü tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, son antrenmanda sahada takıma moral verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAKIMA MORAL VERDİ
Antrenman alanına gelerek teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek'in, yönetimde yaşanan istifaların takımı ve teknik heyeti etkilememesi için bu ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Özbek'in futbolculara ve teknik ekibe, "Siz sadece sahaya odaklanın" mesajı verdiği belirtildi.
TEMPOLU FUTBOL
Galatasaray'da Stuttgart karşısında galibiyetin şifresi yüksek tempo olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, bu karşılaşmada oyunu kontrol etmekten ziyade tempoyu yükselten ve yüksek efor gerektiren bir anlayışın belirleyici olacağını düşündüğü vurgulandı.
LEAO VE SANE KARARI
Okan Buruk'un yüksek tempo tercihi nedeniyle maça kanatlarda Yunus Akgün ve Barış ile başlayıp, Leao ile Sane gibi isimleri gidişata göre sahaya süreceği öğrenildi.
Antrenman alanına gelerek teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek'in, yönetimde yaşanan istifaların takımı ve teknik heyeti etkilememesi için bu ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Özbek'in futbolculara ve teknik ekibe, "Siz sadece sahaya odaklanın" mesajı verdiği belirtildi.
TEMPOLU FUTBOL
Galatasaray'da Stuttgart karşısında galibiyetin şifresi yüksek tempo olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, bu karşılaşmada oyunu kontrol etmekten ziyade tempoyu yükselten ve yüksek efor gerektiren bir anlayışın belirleyici olacağını düşündüğü vurgulandı.
LEAO VE SANE KARARI
Okan Buruk'un yüksek tempo tercihi nedeniyle maça kanatlarda Yunus Akgün ve Barış ile başlayıp, Leao ile Sane gibi isimleri gidişata göre sahaya süreceği öğrenildi.