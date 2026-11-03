Stuttgart'tan Galatasaray'a özür! Sarı-kırmızılılardan yanıt

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Stuttgart, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibi, RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını düşünen yüz emojisi ile paylaştı. Yaklaşık bir saat sonra ilk paylaşımını alıntılayan Stuttgart, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." " ifadelerini kullandı.
Stuttgart, gelen tepkilerin ardından her iki paylaşımını da sildi.
Alman kulübü, yaşananların ardından bu kez Türkçe bir açıklama yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi.
Stuttgart'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Gala camiası,
Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."
GALATASARAY'DAN ALMANCA YANIT
Galatasaray da Stuttgart'ın özür mesajına Almanca yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"
Galatasaray'ın yanıtı Türkçeye, "Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" şeklinde çevrildi.
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve futbolcu Maximilian Mittelstadt da karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında RAMS Park atmosferiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Hoeness, Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere ilişkin, "Stadyumda taraftarlar çok kalabalık olacak. Galatasaray ritmini buldu. Karşımızda güçlü bir takım olacak. Süper Lig'de liderler. Bizim için zorlu bir maç olacak. Elde etmeye çalışacağımız şey galibiyet olacak. Çok yoğun ve ateşli bir maç geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekleyeceğiz." demişti.
Alman teknik adam, taraftarların gücüne de vurgu yaparak, "Stadyumdaki atmosfer, taraftarın gücü muazzam olacaktır. Galatasaray ve taraftarlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Stuttgart'ın sol beki Mittelstadt ise geçen sezon Fenerbahçe deplasmanında yaşadıkları atmosferi hatırlatarak, "Yarın için de ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyede bir ses olacak. Bu Avrupa veya Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok yüksek ıslık sesi duyacağız. Heavy metal şarkılar bile yarınki yaşayacaklarımızın yerini tutamaz." sözleriyle dikkat çekmişti.
Stuttgart'ın hoparlör paylaşımıyla başlayan süreç, Alman ekibinin özür mesajı ve Galatasaray'ın Almanca yanıtıyla karşılıklı iyi dileklere dönüştü. İki takım, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Stuttgart, gelen tepkilerin ardından her iki paylaşımını da sildi.
STUTTGART'TAN TÜRKÇE ÖZÜR
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Alman kulübü, yaşananların ardından bu kez Türkçe bir açıklama yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi.
Stuttgart'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Gala camiası,
Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."
GALATASARAY'DAN ALMANCA YANIT
Galatasaray da Stuttgart'ın özür mesajına Almanca yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"
Galatasaray'ın yanıtı Türkçeye, "Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" şeklinde çevrildi.
HOENESS VE MİTELSTADT ATMOSFERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
🟡🔴Galatasaray'dan Stuttgart'ın paylaşımına yanıt: "Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç için! 💪" https://t.co/ykiEksUUem
— Sporx (@sporx) November 2, 2026
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve futbolcu Maximilian Mittelstadt da karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında RAMS Park atmosferiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Hoeness, Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere ilişkin, "Stadyumda taraftarlar çok kalabalık olacak. Galatasaray ritmini buldu. Karşımızda güçlü bir takım olacak. Süper Lig'de liderler. Bizim için zorlu bir maç olacak. Elde etmeye çalışacağımız şey galibiyet olacak. Çok yoğun ve ateşli bir maç geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekleyeceğiz." demişti.
Alman teknik adam, taraftarların gücüne de vurgu yaparak, "Stadyumdaki atmosfer, taraftarın gücü muazzam olacaktır. Galatasaray ve taraftarlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Stuttgart'ın sol beki Mittelstadt ise geçen sezon Fenerbahçe deplasmanında yaşadıkları atmosferi hatırlatarak, "Yarın için de ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyede bir ses olacak. Bu Avrupa veya Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok yüksek ıslık sesi duyacağız. Heavy metal şarkılar bile yarınki yaşayacaklarımızın yerini tutamaz." sözleriyle dikkat çekmişti.
Stuttgart'ın hoparlör paylaşımıyla başlayan süreç, Alman ekibinin özür mesajı ve Galatasaray'ın Almanca yanıtıyla karşılıklı iyi dileklere dönüştü. İki takım, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.