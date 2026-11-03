Yalçın Koşukavak: 'Bu skor bize yakışmadı'

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 6-0 mağlup olan Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ağır mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını belirten Koşukavak, karşılaşmada çok sayıda bireysel hata yaptıklarını ifade etti.
Koşukavak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Geçiş hücumunda bu kadar etkili oyuncuları olan takıma karşı çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bireysel hata yaptık."
Koşukavak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Geçiş hücumunda bu kadar etkili oyuncuları olan takıma karşı çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bireysel hata yaptık."
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