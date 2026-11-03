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Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hakkında ülkesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü futbolcuya ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığı verileceği ve özel bir törenle devlet madalyası takdim edileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 00:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası!
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Mohamed Salah
Mohamed Salah
Trabzonspor
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile ilgili sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud, 34 yaşındaki futbolcuya eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığı verileceğini iddia etti.

DEVLET MADALYASI DA VERİLECEK İDDİASI

Al-Kaoud'un aktardığı bilgilere göre Muhammed Salah'ın vatandaşlık işlemlerinin yanı sıra yıldız futbolcu için büyük bir tören düzenlenmesi planlanıyor.

Mısırlı yıldızın Türkiye'de spor ve turizm alanlarında sağladığı katkılar nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılacağı öne sürüldü.

YAKIN ÇEVRESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Mısır basınından Masrawy, Muhammed Salah'ın yakın çevresinden bir isme dayandırdığı haberinde vatandaşlık iddiasıyla ilgili farklı bilgiler paylaştı.

Haberde, Türk yetkililerin vatandaşlık konusunda henüz Salah ile resmî bir temas kurmadığı belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor yönetiminin Mısırlı futbolcuya, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini ilettiği ancak görüşmenin tarihinin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı ve devlet madalyası verilmesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.  
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