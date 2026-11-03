Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası!

Trabzonspor 'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile ilgili sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud, 34 yaşındaki futbolcuya eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığı verileceğini iddia etti.

Al-Kaoud'un aktardığı bilgilere göre Muhammed Salah'ın vatandaşlık işlemlerinin yanı sıra yıldız futbolcu için büyük bir tören düzenlenmesi planlanıyor.

Mısırlı yıldızın Türkiye'de spor ve turizm alanlarında sağladığı katkılar nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılacağı öne sürüldü.

Öte yandan Mısır basınından Masrawy, Muhammed Salah'ın yakın çevresinden bir isme dayandırdığı haberinde vatandaşlık iddiasıyla ilgili farklı bilgiler paylaştı.

Haberde, Türk yetkililerin vatandaşlık konusunda henüz Salah ile resmî bir temas kurmadığı belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor yönetiminin Mısırlı futbolcuya, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini ilettiği ancak görüşmenin tarihinin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı ve devlet madalyası verilmesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.