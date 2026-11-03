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Türk Telekom'un rakibi Skyliners Frankfurt

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Skyliners Frankfurt'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 10:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom'un rakibi Skyliners Frankfurt
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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında çarşamba günü evinde Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Kupanın 5. haftasında deplasmanda London Lions'a 79-61 mağlup olan Türk Telekom, tek galibiyetini 2. haftada Maxima Roma'ya karşı 92-77'lik skorla aldı.

Mavi-beyazlılar, B Grubu'nda 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8'inci ve son sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyet alan Skyliners Frankfurt ise 4. sırada bulunuyor.



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