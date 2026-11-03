Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2027 AFC Asya Kupası'nın ertelendiği açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), bölgede yaşanan gelişmelerin yol açtığı olağanüstü koşullar, lojistik sorunlar ve seyahat aksamaları nedeniyle turnuvanın takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
ASYA KUPASI'NIN YENİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
AFC'den yapılan açıklamada, daha önce 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun 23 Aralık 2027-21 Ocak 2028 tarihlerine ertelendiği bildirildi.
Turnuvanın yeni tarihlerinin onaylanması için FIFA'ya başvurulacağı ifade edildi.
AFC'DEN RESMİ AÇIKLAMA!
Asya Futbol Konfederasyonu, erteleme kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"AFC Asya Kupası Organizasyon Komitesi, bölgedeki gelişmelerden kaynaklanan olağanüstü koşullar, önemli lojistik zorluklar ve seyahat aksamaları nedeniyle milli takımlar için düzenlenen bu önemli turnuvanın yeniden planlanmasını onayladı. Turnuvanın yeni tarihleri, onay için FIFA'ya sunulacak."
SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR!
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve ülkenin farklı bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.
Bölgede yaşanan güvenlik sorunları ve ulaşım aksamaları, turnuvanın planlanan tarihlerde gerçekleştirilmesine ilişkin endişeleri artırdı.
AFC, organizasyonun yeni takvimini FIFA'nın onayına sunacak.
ASYA KUPASI'NIN YENİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
AFC'den yapılan açıklamada, daha önce 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun 23 Aralık 2027-21 Ocak 2028 tarihlerine ertelendiği bildirildi.
Turnuvanın yeni tarihlerinin onaylanması için FIFA'ya başvurulacağı ifade edildi.
AFC'DEN RESMİ AÇIKLAMA!
Asya Futbol Konfederasyonu, erteleme kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"AFC Asya Kupası Organizasyon Komitesi, bölgedeki gelişmelerden kaynaklanan olağanüstü koşullar, önemli lojistik zorluklar ve seyahat aksamaları nedeniyle milli takımlar için düzenlenen bu önemli turnuvanın yeniden planlanmasını onayladı. Turnuvanın yeni tarihleri, onay için FIFA'ya sunulacak."
SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR!
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve ülkenin farklı bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.
Bölgede yaşanan güvenlik sorunları ve ulaşım aksamaları, turnuvanın planlanan tarihlerde gerçekleştirilmesine ilişkin endişeleri artırdı.
AFC, organizasyonun yeni takvimini FIFA'nın onayına sunacak.
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