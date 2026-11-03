Galatasaray Stuttgart maçı TV canlı izle, GS Stuttgart canlı

Galatasaray Stuttgart maçı canlı TRT 1 linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray ile Barcelona Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY STUTTGART MAÇI CANLI, TIKLA OSIMHEN, ATTIĞI GOLLERLE TAKIMINI SIRTLUYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.
Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.
BATRAKOV, PERFORMANSIYLA PARLIYOR
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı. SANE VE İLKAY, STUTTGART'I YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.
İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.
Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı. ALMAN TEMSİLCİSİNDE EKSİKLER
Stuttgart'ta maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Alman orta saha Angelo Stiller, Slovak kanat Leo Sauer ve Alman savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. ALMANYA EKİBİ, BUNDESLIGA'DA 11. SIRADA
Stuttgart, Bundesliga'nın 8. haftasını 11. sırada tamamladı.
Son olarak Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenen Stuttgart, ligde sezon başından beri 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayarak 9 puana ulaştı.
Almanya ekibi, geride kalan 8 maçta 14 kez rakip ağları sarsarken, 15 gol yedi. STUTTGART, EN AZ GOL YİYEN EKİPLER ARASINDA
Almanya ekibi Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.
İlk 3 maçta kalesinde 2 gol gören Stuttgart, bu alanda İngiltere ekibi Arsenal ve Hollanda temsilcisi PSV ile zirveyi paylaşıyor. ALMAN EKİBİNİN OYUNCUSU DEMIROVIC, EN GOLCÜLER ARASINDA
Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.
Organizasyonun ilk 3 maçında 4 kez ağları sarsan Demirovic, bu alanda dörder gol atan Bayern Münihli Harry Kane, Manchester Cityli Erling Haaland, Borussia Dortmundlu Serhou Guirassy, Sporting oyuncusu Luis Suarez ve Club Brugge'ün futbolcusu Nicolo Tresoldi ile zirveyi paylaşıyor. GALATASARAY, AVRUPA'DA 344. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 344. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 115 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 343 maçta boy gösterdi. Stuttgart da Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. takım olacak.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 122'sinden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 474 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 527 gole engel olamadı. "DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 8 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020, 2025-2026 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı. "KUPA 1"DE 173. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 173. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 137 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 47 galibiyet, 40 beraberlik, 85 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 187 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 292 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı. SON 33 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 8 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı. SON 42 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 42 müsabakada en az 1 gol atıldı.
Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.
Galatasaray'ın ardından çıktığı 42 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 16'sını kazanırken, 17'sinden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 155 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.
"Cimbom" gol sesinin duyulduğu 42 maçlık süreçte 74 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı. "DEVLER LİGİ"NDE SON 11 İÇ SAHA MAÇININ 8'İNDE YENİLMEDİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 iç saha maçının 8'inde mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 19 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü. AVRUPA KUPALARINDA SON 12 İÇ SAHA MAÇININ 7'SİNİ KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha mücadelelerinde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İspanya devi Barcelona'ya yenildi. AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
GALATASARAY, STUTTGART İLE AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ KARŞILAŞACAK
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|137
|35
|32
|70
|145
|239
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|343
|122
|90
|131
|474
|527
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk edeceği Almanya temsilcisi Stuttgart ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.
Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak. ALMAN TEMSİLCİLERİNE KARŞI 34. MAÇINI OYNAYACAK
Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.
Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü. ALMAN TAKIMLARIYLA SON 7 RANDEVUYU KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı. ALMANYA EKİPLERİNE KARŞI SON 9 İÇ SAHA MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.
UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. STUTTGART, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SADECE 1 KEZ OYNADI
Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. ALMAN TAKIMLARINA KARŞI MAÇLAR
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|1964-1965
|Kupa Galipleri Kupası
|Magdeburg-Galatasaray
|1-1
|1964-1965
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Magdeburg
|1-1
|1964-1965
|Kupa Galipleri Kupası
|Magdeburg-Galatasaray
|1-1
|1972-1973
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Galatasaray-Bayern Münih
|1-1
|1972-1973
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Bayern Münih-Galatasaray
|6-0
|1985-1986
|Kupa Galipleri Kupası
|Uerdingen-Galatasaray
|2-0
|1985-1986
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Uerdingen
|1-1
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Stahl-Galatasaray
|1-2
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Stahl
|3-0
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Werder Bremen-Galatasaray
|2-1
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Werder Bremen
|0-0
|1992-1993
|UEFA Kupası
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|0-0
|1992-1993
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Eintracht Frankfurt
|1-0
|1997-1998
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Borussia Dortmund
|0-1
|1997-1998
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Borussia Dortmund-Galatasaray
|4-1
|1999-2000
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Hertha Berlin
|2-2
|1999-2000
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Hertha Berlin-Galatasaray
|1-4
|1999-2000
|UEFA Kupası
|Borussia Dortmund-Galatasaray
|0-2
|1999-2000
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Borussia Dortmund
|0-0
|2007-2008
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Bayer Leverkusen
|0-0
|2007-2008
|UEFA Kupası
|Bayer Leverkusen-Galatasaray
|5-1
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Hertha Berlin-Galatasaray
|0-1
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Hamburg-Galatasaray
|1-1
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Hamburg
|2-3
|2012-2013
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Schalke 04
|1-1
|2012-2013
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Schalke 04-Galatasaray
|2-3
|2014-2015
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Borussia Dortmund
|0-4
|2014-2015
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Borussia Dortmund-Galatasaray
|4-1
|2018-2019
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Schalke 04
|0-0
|2018-2019
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Schalke 04-Galatasaray
|2-0
|2023-2024
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Bayern Münih
|1-3
|2023-2024
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Bayern Münih-Galatasaray
|2-1
|2025-2026
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1
GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.GALATASARAY STUTTGART MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi. Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. MUHTEMEL 11'LERGalatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, OsimhenStuttgart:
Seimen; Jaquez, Chabot, Hendriks; Leweling, Prömel, Atakan Karazor; El Khannouss, Deniz Undav, Führich; Demirovic GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek. TÜM KULVARLARDA 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.