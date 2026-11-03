Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu sözleri!

İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu açıkladı.
"GÖNÜLDEN BAŞARILAR"
Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rotasını Emre Belözoğlu'na çevirdiğini belirten Rıdvan Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son anda Conceiçao olmayınca! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim"
"GÖNÜLDEN BAŞARILAR"
Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rotasını Emre Belözoğlu'na çevirdiğini belirten Rıdvan Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son anda Conceiçao olmayınca! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim"
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