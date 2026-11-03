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Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu sözleri!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 18:50
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu sözleri!
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İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu açıkladı.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR"

Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rotasını Emre Belözoğlu'na çevirdiğini belirten Rıdvan Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son anda Conceiçao olmayınca! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim"



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