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Grischa Prömel: "Sonuç canımızı acıtıyor"

Stuttgart'ta Grischa Prömel, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Grischa Prömel: 'Sonuç canımızı acıtıyor'
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Mücadeleyi değerlendiren Prömel, "Bu sonuç canımızı acıtıyor çünkü iyi oynadık ve pozisyonlar ürettik. İlk ciddi atağımızda aslında öne geçmemiz gerekiyordu ama bazen bugün olduğu gibi işler yolunda gitmiyor. İki golü de çok kolay yedik. Sonrasında önde baskı yapmak ve risk almak zorunda kaldık. Yine de kendimizi suçlayabileceğimiz pek bir şey yok. Herkes ikili mücadelelerde elinden geleni yaptı. Oyun sık sık durmasına rağmen konsantrasyonumuzu koruduk ve cesurca hücum ettik. Sonunda maçtan puanla ayrılmak için gereken soğukkanlılığı gösteremedik." ifadelerini kullandı.



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