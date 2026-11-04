Grischa Prömel: 'Sonuç canımızı acıtıyor'

Stuttgart'ta Grischa Prömel, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU SONUÇ CANIMIZI ACITIYOR!"
Mücadeleyi değerlendiren Prömel, "Bu sonuç canımızı acıtıyor çünkü iyi oynadık ve pozisyonlar ürettik. İlk ciddi atağımızda aslında öne geçmemiz gerekiyordu ama bazen bugün olduğu gibi işler yolunda gitmiyor. İki golü de çok kolay yedik. Sonrasında önde baskı yapmak ve risk almak zorunda kaldık. Yine de kendimizi suçlayabileceğimiz pek bir şey yok. Herkes ikili mücadelelerde elinden geleni yaptı. Oyun sık sık durmasına rağmen konsantrasyonumuzu koruduk ve cesurca hücum ettik. Sonunda maçtan puanla ayrılmak için gereken soğukkanlılığı gösteremedik." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Prömel, "Bu sonuç canımızı acıtıyor çünkü iyi oynadık ve pozisyonlar ürettik. İlk ciddi atağımızda aslında öne geçmemiz gerekiyordu ama bazen bugün olduğu gibi işler yolunda gitmiyor. İki golü de çok kolay yedik. Sonrasında önde baskı yapmak ve risk almak zorunda kaldık. Yine de kendimizi suçlayabileceğimiz pek bir şey yok. Herkes ikili mücadelelerde elinden geleni yaptı. Oyun sık sık durmasına rağmen konsantrasyonumuzu koruduk ve cesurca hücum ettik. Sonunda maçtan puanla ayrılmak için gereken soğukkanlılığı gösteremedik." ifadelerini kullandı.
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