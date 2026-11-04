Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları 5 Kasım Perşembe günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
5 Kasım Perşembe:
20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)
20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)
20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)
20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)
20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)
20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)
23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)
23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)
23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)
23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)
23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
5 Kasım Perşembe:
20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)
20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)
20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)
20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)
20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)
20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)
23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)
23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)
23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)
23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)
23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)
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