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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü de kadroda!

Beşiktaş, Celtic maçı kadrosunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü de kadroda!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Celtic ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son 4 maçta Orkun Kökçü de Celtic maçının kadrosunda yer aldı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı son lig maçında hastalığı nedeniyle yer almayan Ernest Poku da Celtic maçının kafilesine dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Fabio Miretti ve kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ ise kadroda yer almıyor.

İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.






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